कुरुळी-नागरगाव रस्ता खुला करण्याची मागणी
आंधळगाव, ता. १७ : शिरूर तालुक्यातील कुरुळी ते नागरगाव गावजोड रस्ता (प्रजिमा ११३) गट नकाशानुसार मोजणी करून तातडीने खुला करण्यात यावा, अशी मागणी कुरुळी येथील शेतकरी गणेश परभाणे यांनी केली आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार अर्ज व स्मरणपत्रे देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत परभाणे यांनी मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, महसूल मंत्री तसेच मुख्य सचिव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.
कुरुळी-नागरगाव हा रस्ता प्रजिमा ११३ दर्जाचा असून भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या गट नकाशानुसार या रस्त्याची वहिवाट प्रत्यक्षात उपलब्ध नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येत आहे. या बाबत त्यांनी १७ फेब्रुवारी २०२५ व १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, शिरूर येथील सहाय्यक अभियंत्यांकडे लेखी अर्ज व स्मरणपत्रे सादर केली होती. मात्र, नियमानुसार ठरलेल्या कालावधीत कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात ९ मार्च २००१च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत असून, रस्ता खुला नसल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना दैनंदिन वाहतूक, शेतीकामे तसेच आपत्कालीन सेवांमध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एक महिन्याहून अधिक काळ हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, सहाय्यक अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ तसेच दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शिरूर यांच्यामार्फत गट नकाशानुसार मोजणी करून कुरुळी-नागरगाव प्रजिमा ११३ रस्ता तातडीने खुला करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशीही मागणी केली आहे.
सदर गटाची मोजणी करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच लगतच्या धारकांचे गट मोजणी करणे आवश्यक असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. सर्व गटांची मोजणी होऊन हद्द कायम झाल्यानंतर हा विषय मार्गी लागेल.
-अनिल जाधव, सहाय्यक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग शिरूर
