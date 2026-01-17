चिंचणीत वाळू उपशावरून दोन गटांत हाणामारी

मांडवगण फराटा, ता. १७ : शिरूर तालुक्यातील चिंचणी- लगडवाडी परिसरात घोड नदीपात्रातील कथित बेकायदेशीर वाळू उपसा व वाहतुकीवरून दोन गटांत तीव्र वाद होऊन थेट हाणामारी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १३) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेत एका गटातील गरोदर महिलेसह कुटुंबातील सदस्य जखमी झाल्याचा आरोप असून, दुसऱ्या गटाकडूनही मारहाण व वाहन फोडल्याची तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्ह्यांची नोंद केली आहे.
लगडवाडी येथील शेतकरी लक्ष्मण मारुती कोळपे (वय ३९) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या शेतातून वाळू वाहतुकीसाठी हायवा नेला जात असल्यास त्यांनी वारंवार विरोध केला होता. घोड नदीपात्रातून बोटीने काढलेली वाळू त्यांच्या शेतालगतच्या रस्त्याने नेली जात असल्याने शेतीतील पाईपलाईन फुटून मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याच कारणावरून विजय पवार, अजय धावडे, बाबू जेउघाले, विशाल पवार व अन्य पाच ते सहा जण इर्टिगा मोटार व मोटारसायकलवरून त्यांच्या घराजवळ आले. ‘वाळूची गाडी अडवण्याची हिम्मत कशी केली,’ असे म्हणत शिवीगाळ करून काठी, गज व लाथाबुक्यांनी मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या हल्ल्यात लक्ष्मण कोळपे जखमी झाले असून, त्यांची आई यांनाही गजाने मारहाण केल्याचा आरोप आहे. सहा महिन्यांची गरोदर असलेल्या पत्नी व भावजई यांनाही पोटात लाथा मारल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत केला आहे.
दरम्यान, याच घटनेबाबत विजय मोहन पवार (वय ३२, रा. चिंचणी) यांनीही शिरूर पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चिंचणी गायरान परिसरात वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या सूचनेनुसार ते व मित्र अजय धावडे तेथे पाहणीसाठी गेले होते. बोटीने वाळू उतरवू नये, असे सांगून त्यांनी सरपंच व उपसरपंचांना याबाबत माहिती दिली होती. याच कारणावरून लक्ष्मण कोळपे यांनी फोनवरून शिवीगाळ व धमकी दिल्याचा आरोप विजय पवार यांनी केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, लगडवाडी येथे पोहोचताच लक्ष्मण कोळपे, विजय कोळपे व अन्य नातेवाइकांनी, ‘तुम्ही सरपंचाला फोन का केला?’ असे म्हणत काठी, फायटर व दगडांनी मारहाण केली. या हल्ल्यात विजय पवार व त्यांचे मित्र अजय धावडे जखमी झाले असून, दगडफेकीत इर्टिगा मोटारीचे (क्र. एम.एच. १२ डब्ल्यू.ई. ५४८४) नुकसान झाल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
दोन्ही बाजूंच्या तक्रारीनंतर शिरूर पोलिस ठाण्याने संबंधित व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवून परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शेळके करीत आहेत.
