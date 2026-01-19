वडगाव रासाईत आरटीआय कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला
आंधळगाव, ता. १९ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यावर सहा अनोळखी व्यक्तींनी बेकायदा जमाव करून एकावर हल्ला केल्याची गंभीर घटना रविवारी (ता.१८) सायंकाळी घडली. भरधाव चारचाकी वाहनाने धडक दिल्यानंतर हा हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात सहा अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नितीन प्रकाश थोरात (वय ३६, रा.कुरुळी,ता.शिरूर) यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी थोरात हे रविवारी सायंकाळी सुमारे पावणे पाचच्या सुमारास मोटारीतून (एमएच १२ यूसी ४३०७) वडगावहून घरी जात होते. वडगाव रासाईपासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर पांढऱ्या रंगाच्या एका मोटारीने वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून त्यांच्या वाहनाच्या चालक दरवाजाला व आरशाला जोरदार धडक दिली. धडक दिल्यानंतर हे वाहन काही अंतरावर जाऊन थांबले. थोरात यांनी वाहन थांबवून खाली उतरताच त्या विना नंबर प्लेटच्या मोटारीतून चार अनोळखी व्यक्ती उतरून त्यांच्या दिशेने आले. त्याचवेळी मागून विना नंबर प्लेट असलेल्या मोटारसायकलवरून आलेले आणखी दोन व्यक्ती घटनास्थळी दाखल झाले. सहाही जणांनी मिळून बेकायदा जमाव करत थोरात यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. भांडण सोडवण्यासाठी थोरात यांच्या आई शशिकला थोरात मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे आल्या असता हल्लेखोरांनी त्यांनाही मारहाण करून खाली ढकलले. या झटापटीत फिर्यादींचा मोबाइल फोन फुटून नुकसान झाले असून ,त्यांच्या वाहनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. नितीन थोरात हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते असून कुरुळी ग्रामपंचायत व गावातील कथित गैरव्यवहारांबाबत त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर शासनस्तरावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे याच कारणातून आपल्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी फिर्यादीत व्यक्त केला आहे. शिरूरचे प्रभारी अधिकारी संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार गवळी पुढील तपास करत आहेत.
