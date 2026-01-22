श्रीगोंद्यात खतांची चढ्या दराने विक्री

मांडवगण फराटा, ता. २२ : शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या खतांची चढ्या दराने विक्री करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करत गणेगाव दुमाला (ता. शिरूर) येथील शेतकरी नीलेश भुजंग कोंडे यांनी श्रीगोंदा (जि. अहिल्यानगर) तालुक्यातील एका कृषी सेवा केंद्राविरोधात कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यासह शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यांच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कोंडे यांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांसाठी श्रीगोंदा तालुक्यातील संबंधित कृषी सेवा केंद्रातून रानडे कंपनीचे मायक्रोन्युट्रिएंट ‘बोराकॉल’ खताची १० किलोची एक बॅग खरेदी केली. या खताची कमाल किरकोळ विक्री किंमत प्रति बॅग १,३९० रुपये असताना संबंधित विक्रेत्याने १,४८० रुपये दराने विक्री केली. तसेच, विक्रेत्याने तब्बल ५० मिनिटे दुकानात थांबवून ठेवत उर्मट व अपमानास्पद वर्तन केले. ‘एक रुपयाही कमी होणार नाही; घ्यायचे असेल तर घ्या, नाहीतर येऊ नका,’ अशा शब्दांत विक्रेत्याने वागणूक दिली. दुकानात युरिया खत उपलब्ध असूनही ‘संपूर्ण युरियाची पावती झाली आहे’ असे सांगून शेतकऱ्यांना खत देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित कृषी सेवा केंद्रातील खतसाठा, खरेदी- विक्री नोंदी व बिलांची तातडीने तपासणी करून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच संबंधित विक्रेत्याचा खत विक्री परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी तक्रारीत केली आहे. तसेच, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्यासह स्थानिक पोलिस ठाण्यातही तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशारा कोंडे यांनी दिला आहे.
कृषी अधिकारी तपासणी करणार
याबाबत श्रीगोंदा तालुका कृषी अधिकारी क्रांती चौधरी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून संबंधित कृषी सेवा केंद्राची तपासणी केली आहे. तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींबाबत जिल्हा कृषी विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. पुढील कारवाई वरिष्ठ पातळीवरून केली जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.