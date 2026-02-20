शिरसगाव काट्यात पोहोचले चासकमान कालव्याचे पाणी
आंधळगाव, ता. २० : चासकमान कालव्याच्या ‘टेल’ला असलेल्या शिरसगाव काटा (ता. शिरूर) येथे अखेर कालव्याचे पाणी दाखल झाल्याने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला शेतीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिरसगाव काटा परिसरातील शेती प्रामुख्याने या कालव्यावर अवलंबून आहे. गतवर्षी कालव्याचे पाणी न आल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला होता. यंदाही पाणी येईल की नाही, याबाबत शेतकरी चिंतेत होते. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी आमदार माऊली कटके यांच्याकडे पाठपुरावा केला. परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत आमदार कटके यांनी संबंधित विभागाशी समन्वय साधत तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर कालव्याचे पाणी शिरसगाव काटा येथे दाखल झाले.
पाणी गावात पोहोचताच ग्रामस्थांनी जलपूजन करून आनंदोत्सव साजरा केला. कालव्याच्या पाण्याजवळ विधीवत पूजन करण्यात आले. लहान मुले, तरुण, महिला व ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी माजी सभापती दादासाहेब कोळपे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष गोपाल काटे, जयदीप पवार, माणिक कदम, दीपक केदारी, अर्जुन विधाते, सर्जेराव केदारी, तन्मय केदारी, विलास जाधव, सुयश भोसले, भीमराव विधाते, बाळासाहेब विधाते, विनायक विधाते आदी उपस्थित होते.
