तांदळी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी सुनीता खोरे
मांडवगण फराटा, ता. २२ : तांदळी (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी सुनीता काळुराम खोरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. इतर सदस्यांनाही पदाची संधी मिळावी या भूमिकेतून चंद्रकला दिलीप सोनवणे यांनी स्वेच्छेने पदाचा राजीनामा दिला होता. सरपंच रेखा गणेश गदादे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १८) ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या विशेष सभेत निवड प्रक्रिया पार पडली. रिक्त पदासाठी एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने सुनीता खोरे यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक रामचंद्र गोळे यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष कळसकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष भुजंग कळसकर, गोरख खोरे, छगन खोरे, सावता गदादे, दत्तात्रेय गदादे, अश्रत गदादे, सुभाष कळसकर, बापू कांबळे, मारुती गदादे आदी उपस्थित होते.
