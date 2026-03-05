घोड धरणातून घोडनदीत पाणी सोडण्याची मागणी
मांडवगण फराटा, ता. ५ : घोड धरणातून घोडनदीच्या पात्रात ता.१८ मार्च २०२६ नंतर पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत असली तरी सध्या पाण्याअभावी घोड नदीकाठावरील इनामगाव, तांदळी, पिंपळसुटी आदी गावांतील शेतकऱ्यांची पिके सुकू लागली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन ता.१० मार्च २०२६ पूर्वी घोड धरणातून घोडनदी पात्रात पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी माजी आमदार ॲड.अशोक पवार यांनी केली आहे.
यासंदर्भात कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक-२, श्रीगोंदा (जि. अहिल्यानगर) येथील कार्यकारी अभियंत्यांना पवार यांनी निवेदन दिले आहे.या निवेदनात घोडनदीवरील केटी वेअर भरल्यास परिसरातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात आली आहेत.घोडनदीवरील केटी वेअर भरल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा दिलासा मिळेल.त्यामुळे घोड धरणातून १० मार्चपूर्वी पाणी सोडण्याची गरज आहे.
- ॲड. अशोक पवार, माजी आमदार
