चिंचणी शाळेच्या स्नेहसंमेलनात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर
आंधळगाव, ता. १२ : चिंचणी (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक सादरीकरणातून वास्तव जीवनाचे प्रभावी दर्शन घडविले. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांवर बक्षिसांचा वर्षाव करीत त्यांना उत्स्फूर्त दाद दिली.
अंगणवाडीसह पहिली ते सातवीचे विद्यार्थी या स्नेहसंमेलनात सहभागी होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन गुरुवर्य संभाजी (तात्या) पवार यांच्या हस्ते झाले. दीपप्रज्वलन व गणेशवंदनेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यानंतर विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीते, लोकनृत्य, लावणी, फनी डान्स, कोळी नृत्य, झॉंबी डान्स आदींसह ‘छावा’ चित्रपटातील जिवंत देखावा सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. आकर्षक प्रकाश व ध्वनी व्यवस्थेमुळे कार्यक्रमात अधिक रंगत आली.
मराठी व हिंदी चित्रपट गीतांवरील नृत्यांना प्रेक्षकांनी भरभरून दाद दिली. तसेच, ‘छावा’ चित्रपटातील शंभूराजे व कवी कलश यांचा जिवंत देखावा विद्यार्थ्यांनी प्रभावीपणे सादर केला. नृत्य दिग्दर्शन संदीप वाघ यांनी केली. कार्यक्रमाचे नियोजन शाळेचे मुख्याध्यापक बापू रायकर, दत्तात्रय आखूटे, दिलीप सरोदे, केशव मुटकुळे व सदाशिव शेलार यांनी केले. या वेळी सरपंच परिघा पवार, उपसरपंच अनिल पवार, अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष संतोष गायकवाड, किशोर रायकर, माजी उपसरपंच नामदेव पवार, चंद्रकांत रायकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष हनुमंतराव पवार, उपाध्यक्ष नितीन गवळी, अक्षय पवार, हेमंत गवळी, संजय खामकर, आनंद शेलार, भाऊसाहेब पवार आदींसह ग्रामस्थ, पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
