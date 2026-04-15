चिंचणी येथील शेतकऱ्याची आत्महत्या

आंधळगाव, ता. १५ : चिंचणी (ता. शिरूर) येथील जितेंद्र गंगाराम जेऊघाले (वय ५०, रा. चिंचणी, ता. शिरूर) या शेतकऱ्याने निर्वी-धुमाळवाडी रस्त्यालगतच्या कालव्याजवळील झाडाला गळफास घेतला व आत्महत्या केली. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) सकाळी उघडकीस आली.
जेऊघाले शेती व्यवसाय करीत होते. ते नेहमीप्रमाणे मंगळवारी सकाळी घराबाहेर पडल्यावर काही वेळाने ही घटना उघडकीस आली. याबाबत शंकर आण्णा जेऊघाले (वय ३४) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच १०८ रुग्णवाहिकेचे वैद्यकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले. डॉ. ऐश्वर्या सोडनकर यांनी प्राथमिक तपासणी करून जखमी अवस्थेतील जितेंद्र यांना खाली उतरविले व त्वरित शिरूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. मात्र, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.
