आळंदीत पखवाज, तबला सोलो वादन संगीत मैफील
आळंदी, ता. २२ : श्रीरामकृष्ण आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्था यांच्यातर्फे पखवाज व तबला गुरू दादासाहेब पाटील यांची पखवाज वादन कार्यशाळा मोफत शनिवारी (ता. २३) आयोजित करण्यात आली आहे.
पाटील हे पं. दत्तोपंत मंगळवेढेकर, पं. विठ्ठलराव क्षीरसागर, पं. भीमराव कणकधर यांचे शिष्य आहेत. त्यांनी पखवाज व तबला वादनात आतापर्यंत शेकडो विद्यार्थी घडविले आहेत. त्यांचे अनेक विद्यार्थी संगीत विशारद तसेच संगीत अलंकार झाले आहेत. विद्यादानाचे कार्य ते अविरतपणे करत आहेत. या कार्यशाळेनंतर युवा पिढीतील प्रसिद्ध तबला वादक अविनाश पाटील यांचे सोलो तबला वादन होणार आहे. ही कार्यशाळा महाराष्ट्रातील सर्व संगीतप्रेमी विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य आहे तरी या कार्यक्रमाचा संगीतप्रेमी व विद्यार्थ्यांनी अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजक मोहन महाराज शिंदे यांनी केले आहे. हा कार्यक्रम शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी पाच पाच वाजता श्रीरामकृष्ण आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्था येथे होणार आहे. अधिक माहितीसाठी ७५८८७९११४९ या क्रमांकावर संपर्क करावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.