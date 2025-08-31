आळंदीत विसर्जनासाठी कृत्रिम हौद
आळंदी, ता. ३१ : नदीतील जल प्रदूषण टाळण्यासाठी नगरपरिषदेने इंद्रायणी पत्रात मूर्ती विसर्जन करण्यास बंदी केली आहे. पर्याय म्हणून आळंदी शहरातील गणेश मूर्ती विसर्जनाच्या व्यवस्थेसाठी पाच विविध ठिकाणी मूर्ती संकलन केंद्र आणि विसर्जनासाठी पाच कृत्रिम हौद तयार ठेवले आहेत. गुरुवारी दिवसभर ३५० हून अधिक मूर्त्या गणेश भक्तांकडून संकलित करण्यात आल्या.
आळंदी शहरात सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होणार आहे. दरवर्षी गणेशोत्सव काळात गणेश मूर्तींचे विसर्जन इंद्रायणी नदीत केले जात असल्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते आणि पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर आळंदी नगरपरिषदेने इंद्रायणी नदीत मूर्ती विसर्जनास मनाई केली आहे. यंदाही हीच भूमिका कायम ठेवून भाविकांसाठी शहरातील पाच ठिकाणी मूर्ती संकलन केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
कृत्रिम पाण्याचे हौद तयार करण्यात आले. भाविकांकडून दिवसभरात ३५० मूर्ती जमा झाल्या. गणेश विसर्जनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ही सुविधा आहे. तसेच प्रत्येक संकलन केंद्रावर निर्माल्य संकलनासाठी घंटागाड्या आणि ट्रॅक्टरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उपक्रमासाठी पाच पथकप्रमुख, सहाय्यक प्रमुख व एकूण ७५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
मूर्ती संकलन केंद्र...
- वैतागेश्वर मंदिराजवळ
- झाडी बाजार वाहनतळ
- वाय जंक्शन
- केंद्रे महाराज मठ
- जुने नगरपालिका कार्यालय
