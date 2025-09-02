आळंदीच्या सांडपाण्याने इंद्रायणी प्रदूषित
आळंदी, ता. २ ः आळंदी नगरपरिषदेकडून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव म्हणून मूर्तीदानाचा संकल्प केला आहे. भाविक यास प्रतिसाद देत असून, आतापर्यंत १२२५ मूर्त्यांचे संकलन केले. दुसरीकडे नगरपरिषदेने आषाढी वारीत दोन महिन्यांपूर्वी लाखो रुपये खर्चून इंद्रायणी नदीवर भाविकांसाठी पूल बांधला आणि सांडपाणी वाहून जाणारी गटार योजना केली. मात्र, दोन महिन्यातच याच ठिकाणी सांडपाणी पुंडलिक मंदिर आणि नदीपात्राच्या दिशेने वाहत आहे.
आळंदीच्या सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी प्रदूषित होत आहे. सांडपाणी भक्त पुंडलिक मंदिरात शिरल्याने भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, नागरिकांना प्रदूषण करू नका म्हणत गणपती विसर्जनास बंदी करायची आणि नगरपरिषदेचेच सांडपाणी नदीत गेली काही दिवस वाहते आहे, याकडे नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
सध्या गणेशोत्सव असल्याने सालाबादप्रमाणे नगरपरिषदेने इंद्रायणी नदीपात्रात गणपती विसर्जनास बंदी केली आहे. पाच ठिकाणी हौद उभे करून गणेशमूर्ती संकलन केले जात आहे. गेली चार दिवसांत १२००हून अधिक गणेशमूर्त्या गणेश भक्तांनी दान केल्या. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवास आळंदीकरांनी प्रतिसाद दिला. दुसरीकडे इंद्रायणी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी वाहत आहे.
दोन महिन्यापूर्वी लाखो रुपये खर्चून नगरपरिषदेने दगडी घाट फोडून सांडपाणी वाहिनीचे व पुलाचे काम केले आहे. मात्र, एवढे करून या भागातील सांडपाणी थेट नदीपात्रात जात असल्याचे चित्र आहे. नगरपरिषदेचा बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने स्थानिक नागरिकांना मच्छरांचा उपद्रव तर होतोच, पण ये- जा करणाऱ्या भाविकांना सांडपाण्यातूनच चालत जावे लागत आहे.
आषाढी वारी काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगरपरिषदेच्या सांडपाणी वाहिनीच्या जागेतच दर्शनबारी फॅब्रिगेटेड पुलाचे काम केले. त्यामुळे सांडपाणी वाहत आहे. नगरपरिषद कर्मचारी लावून साफसफाई करण्याचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही या दुरुस्तीबाबत कळविले आहे. दोन दिवसांत कामाला सुरवात होईल.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी
06238
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.