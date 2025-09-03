आळंदीतील प्रभाग रचनेवर २३ हरकती
आळंदी,ता.३ : नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेत राजकीय हस्तक्षेप, आणि भौगोलिक दृष्ट्या मुख्य वाहतुकीचे रस्ते, छेद देणारे रस्ते, विद्युत पोल, नदी, नाले यांचा विचार न करताच भौगोलिक विसंगती न टाळताच प्रारूप प्रभाग रचना केली. प्रभागांची लोकसंख्याही असमतोल दाखविण्यात आली आहे. अपारदर्शकता आणि जनतेला अंधारात ठेवून प्रारूप प्रभाग रचना केली. असा हरकतीचे मुद्दे घेऊन आगामी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबत शहरातून तब्बल २३ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. दरम्यान, या हरकतींबाबतगुरुवारी (ता.४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार आहे.
या प्रारूप प्रभाग पद्धतीबाबत अधिसूचना सोमवारी (ता. १८ ऑगस्ट) प्रसिद्ध केल्या होत्या. तर हरकतींसाठी रविवार (ता. ३१) पर्यंत मुदत होती. यामध्ये विविध प्रभागांच्या सीमांबाबत २३ हरकती नगरपरिषदेमध्ये आल्या. यामध्ये प्रभाग नंबर एक, तीन, सात, नऊ, दहाबाबत नागरिकांनी हरकती नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्याकडे केल्या. अजय ऊर्फ ज्ञानेश्वर तापकीर, ऋषिकेश चांदगुडे, संदेश तापकीर,सुरेश तापकीर, प्रदीप बवले, सचिन घुंडरे, गणेश काळे, प्रकाश घुंडरे, ज्ञानेश्वर घुंडरे, लक्ष्मीबाई कवितके, किरण घुंडरे, संदीप रंधवे, योगेंद्र कु-हाडे, लीलाबाई शेंडगे, भानुदास इंगळे, प्रतीक चौधरी, प्रणीत धुमाळ, यश मुंगसे, विलास घुंडरे, अमोल माने, एकनाथ घुंडरे, प्राजक्ता घुंडरे, किशोर घुंडरे आदी नागरिकांनी हरकती घेतल्या आहेत.
हरकतीत नमूद केले आहे की...
राजकीय हस्तक्षेप प्रक्रियेमध्ये दिसून येत आहे.
कोणत्याही प्रकारचा समतोल दिसून येत नाही.
प्रस्तावित नकाशे अपूर्ण आणि चुकीचे आहेत.
प्रभागक्रमांक आणि सीमारेषांमध्ये विसंगती आहे.
केवळ राजकीय लाभासाठी विभाजन केलेले आहे.
काही राजकीय पक्षांनाच लाभ होईल, अशी प्रभाग रचना आहे.
शंभर वर्षांपेक्षा अधिक जुना मागासवर्गीय प्रभाग टाळून नव्याने चुकीच्या पद्धतीने सध्या केला आहे. स्थानिक वतनदार मागासवर्गीय कुटुंबाला सत्तेमध्ये स्थान मिळू नये याकरिता नवीन ठिकाणी प्रभाग रचना केली. जाणीवपूर्वक बदल केला आहे. अशा प्रकारे नागरिकांनी हरकती घेतल्या आहेत.
- संदीप रंधवे, नागरिक, आळंदी
