ज्ञानेश्वर विद्यालयाचे विद्यार्थी राज्यस्तरावर
आळंदी, ता. ७ : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था पुणे, पुणे जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (माध्यमिक विभाग) यांच्या वतीने कलाउत्सव २०२५ मध्ये एकूण १२ कलांच्या जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धा प्रियदर्शिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुणे येथे पार पडल्या.
स्पर्धेत वैयक्तिक गायन स्पर्धेत कार्तिकी यादव या विद्यार्थिनीने प्रथम क्रमांक मिळवला. तसेच स्वर वादनातून (हार्मोनिअम) पद्मनाभ भगुरे व ताल वादनातून (पखवाज) चैतन्य कोठेकर या विद्यार्थ्यांनी सर्वांना मंत्रमुग्ध करत प्रथम क्रमांक मिळवला. तर समूह गायन स्पर्धेत कार्तिक मोटकुळे हिने द्वितीय क्रमांक मिळवला. जिल्हास्तरीय स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाच्या आळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाच्या तीन विद्यार्थ्यांची राज्यस्तरावर निवड झाली.
यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक रामदास वहिले यांचे संस्थेचे सचिव अजित वडगावकर, प्राचार्य सूर्यकांत मुंगसे, उपप्राचार्य किसन राठोड, पर्यवेक्षक प्रशांत सोनवणे, अनिता पडळकर, अनुजायीनी राजहंस यांच्या वतीने अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
