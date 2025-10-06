आळंदीत खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे वारस नोंद
आळंदी, ता. ६ : दोन मृत महिलेच्या नावे असलेली आळंदी येथील जमीन बळकवण्याच्या उद्देशाने खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि खोटा मृत्यूचा दाखला तयार करून स्वतःच्या नावाची नोंद करण्याचा प्रयत्न काहींनी आळंदी येथे केला. या प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी नीलेश विठ्ठल भोसले (वय ४०, आळंदी देवाची) आणि त्याचे इतर अन्य साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना दोन जुलै २०१८ ते २२ जून २०२४ या दरम्यान आळंदी देवाची तसेच तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी खेड येथे घडली. याप्रकरणी सुनील किसन कड (रा. वाकी ता. खेड) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये दिले.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नीलेश आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी संगनमत करून फिर्यादी सुनील कड यांच्या वडिलांची मावशी पारूबाई शेवाळे, रेवूबाई माणिकराव भोसले या दोघींच्या मृत्यूचे खोटे आणि बोगस मृत्यूचे प्रमाणपत्र आळंदी नगरपरिषद येथे मुख्याधिकारी आणि जन्म मृत्यू नोंदणी निबंधकाच्या सही, शिक्क्यानिशी तयार केले. हे खोटे मृत्यू प्रमाणपत्र खरे आहेत असे भासवून खेड येथील तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर स्वतःच्या सहीने खोटे प्रतिज्ञापत्र लिहून त्या आधारे पारूबाई शेवाळे यांच्या मालकीची आळंदी येथील जमीन गट नंबर १०१/२ मधील ५३ गुंठे मिळकतीचे वारस असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र तयार केले. मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे आळंदीतील जमिनीचा बेकायदेशीर मार्ग मिळवण्यासाठी तसेच जमीन बळकावण्यासाठी आळंदी येथील तलाठी कार्यालयामध्ये नोंद करण्यासाठी अर्ज सादर केला. चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार क्रमांक १२६८५ अन्वये त्याची नोंद ही मंजूर करून घेतली. या खोट्या कागदपत्राद्वारे जमीन बळकविण्याच्या प्रयत्न करून फसवणूक केली म्हणून नीलेश भोसले यांच्याविरुद्ध फिर्यादी कड यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल केला. वस्तुतः पारूबाई शेवाळे यांचे १९७२ मध्ये तर रेवूबाई भोसले यांचे १९७६ मध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर मृत्यूचा दाखला आणि वारस प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली. याबाबत आळंदी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
