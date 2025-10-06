आळंदी ‘खुला’; इच्छुकांची मांदियाळी
आळंदी, ता. ६ : अनेक दिवसांपासून नगरपरिषद निवडणुकीची लागलेली उत्कंठा संपुष्टात आले असून आळंदी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित झाले. मागील काही वर्षात खुल्या वर्गासाठी नगराध्यक्षपद राखीव नव्हते. मात्र, आता नगराध्यक्षपद खुल्या वर्गासाठी जाहीर झाल्यानंतर आता अनेक इच्छुकांची मांदियाळी सध्या सरसावली आहे.
राज्यातील सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र असलेल्या आणि पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाची नगरपरिषद म्हणून आळंदी नगरपरिषदेची ओळख आहे. ब्रिटिशकालीन नगरपरिषद आणि खेड तालुक्यातील चर्चिली जाणारी नगरपरिषद आहे. नुकतेच झालेल्या नवीन रचनेनुसार २१ नगरसेवक आळंदी नगरपरिषदेसाठी निवडून दिले जाणार आहेत. थेट जनमतातून नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. आपल्याला संधी मिळावी यासाठी अनेक इच्छुकांनी यापूर्वीच राजकीय पातळीवर वरिष्ठांकडे पक्षांच्या माध्यमातून फिल्डींग लावली आहे. आळंदी नगरपरिषदेमध्ये भाजप शिवसेना, राष्ट्रवादी, आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे बरोबर अन्य काही पक्ष ही निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र निवडणूक लढविताना नगराध्यक्षपदाचा स्वतंत्र उमेदवार द्यावा लागणार असल्याने हा चेहरा निवडण्यासाठी राजकीय प्रमुखांना स्थानिक पातळीवर विचार करून द्यावा लागणार आहे. अनेक वर्षानंतर खुल्या वर्गासाठी नगराध्यक्षपद असल्याने आता विविध राजकीय पक्षांमधून चुरस वाढली आहे.
