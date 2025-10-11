आळंदीत पथनाट्यातून कायदेविषयक मार्गदर्शन
आळंदी, ता. ११ : स्त्रीभ्रूणहत्या, बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार, शोषणापासून बालकांचे संरक्षण या बाबतचे विविध कायदेविषयक मार्गदर्शन कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पथनाट्याद्वारे आळंदीत सादर करून जनजागृती केली.
पुण्यातील आयएलएस लॉ महाविद्यालय यांच्या तर्फे जनजागृती उपक्रमांतर्गत पथनाट्यातून विविध कायद्यांचे मार्गदर्शन आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांना दक्षता घेण्यासाठी सादरीकरण नगरपरिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आले. या जनजागृती अभियान प्रसंगी आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, प्रा. डॉ. सुवर्णा निलख, प्रा. डॉ. वर्षा खंडागळे, प्रा. दिव्या मित्तल, प्रा. मीर अली, संदीप रंधवे उपस्थित होते.
कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आळंदी शहरात पथनाट्य सादर केले. यावेळी येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना कायदेविषयक जनजागृती करण्याच्या विषयाने त्यांच्याशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना वेगवेगळ्या कायद्याच्या बाबत मूलभूत माहिती दिली. यामध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायद्या विषयी जनजागृती करण्यात आली. आयएलएस विधी कॉलेज पुणे यांच्या वतीने प्रा. डॉ. वर्षा खंडागळे म्हणाल्या, ‘‘नागरिकांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती करीत असताना त्यांच्यामधील प्राथमिक स्वरूपाची कायद्याची भीती आणि अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न करणे, मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत तसेच निवडक कायद्यांची माहिती देण्यात आली.
