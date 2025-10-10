आळंदीत प्रारूप मतदार याद्यांचा घोळ
आळंदी, ता. १० : शहरामध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित झाले. आता इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते मतदार यादी चाळू लागले असता, आपले आणि आपल्या प्रभागात राहणाऱ्या अनेक मतदारांची नावे अन्य प्रभागात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांचा संताप तसेच काही मतदारांचाही उद्रेक या मतदार यादीच्या घोळाबाबत दिसून येत आहे.
आळंदी नगरपालिकेमध्ये १० प्रभाग असून २१ सदस्य मतदानाद्वारे निवडून दिले जाणार आहेत. प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित झाल्याने अनेक इच्छुक उमेदवार आता आपापल्या प्रभागाची निवड करू लागले आहेत. इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आपापल्या प्रभागातील मतदार याद्या चाळू लागले आहेत. काही मतदारही जिज्ञासा म्हणून स्वतःची नावे कोणत्या प्रभागात आहेत हे पाहत आहेत. मात्र, मतदार यादी चाळल्यानंतर अनेक उमेदवार आणि त्यांचे घरातील कुटुंबीयांची नावे ही अन्य प्रभागात वळवली असल्याचे चित्र आहे. एका प्रभागात २००० पेक्षा जास्त नाव आहेत. अनेक मतदारांनाही आपण राहत असलेल्या निवासस्थानाच्या पत्त्यावर मतदार यादीत नाव दिसून येत नाही. अनेकांची नावे ही अन्य प्रभागात जिथे त्यांचे निवासस्थान नाही अशा ठिकाणी वळवली असल्याचे मतदान यादीमध्ये दिसून येत आहे. राहतो आपण एका प्रभागात नाव मात्र अन्य प्रभागात असे मतदार यादी पाहिल्यानंतर अनेकांना अनुभव आला आहे. जवळपास १० ते २० टक्के मतदारांची नावे अशा पद्धतीने परवानगी विनाच अन्यत्र हलवले असल्याचे मतदार यादी तपासल्यावर दिसून येते. यामुळे या मतदार याद्यांची घोळा बाबतची चर्चा शहरात झाल्याने अनेक मतदार आपापली नावे मतदार यादीत बारकाईने पाहात आहेत. नवीन प्रभाग रचना झाल्याने प्रभागात राहून सुद्धा नाव मात्र वेगळाच प्रभागात यामुळे मतदार अचंबित झाले आहेत. अनेकांनी या मतदार यादीच्या घोळा बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
नावातील दुरुस्तीबाबत मतदारांनी दुरुस्ती करावयाची असल्यास नगर परिषद कार्यालयामध्ये सोमवार (ता. १३) पर्यंत अर्ज उपलब्ध केले आहेत. ज्या निवासस्थानी राहतो त्या ठिकाणचा पुरावा आणि आधार, मतदार नोंदणीचे कार्ड, वीज बिल कर भरल्याची पावती, मिळकत उतारा सोबत जोडावा लागेल. सोमवारपर्यंत ही हरकत अर्ज भरून घ्यावी लागेल. त्यानंतर नगरपरिषदेने १० पथक तयार केले असून प्रत्येक पथकात चार कर्मचारी असतील. हे पथक आलेल्या हरकत अर्जाची स्थळ पाहणी करतील आणि हरकत अर्ज, स्थळ प्रांत अधिकारी यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवतील. या हरकतींवर अंतिम निर्णय प्रांत अधिकारी घेणार आहेत.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगर परिषद
दृष्टिक्षेपात
एकूण लोकसंख्या : २८६४५
एकूण मतदार : २६१८८
पुरुष : १३७३७
स्त्री : १२६००
इतर : ०२
