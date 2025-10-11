आळंदीत नगरपरिषदेतर्फे फटाका स्टॉलसाठी जागा
आळंदी, ता. ११ : आळंदी नगरपरिषदेकडून दीपावली सणानिमित्त सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी फाट्यावरील नवीन एसटी स्थानकाच्या जागेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फटाका स्टॉलसाठी जागा वितरित केली जाणार आहे. यासाठी पोलिस ठाणे आणि इतर आवश्यक परवाने प्राप्त करून आज अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवशी आळंदी नगरपरिषद कार्यालयात फटाका स्टॉल साठी ३२ व्यापाऱ्यांनी अर्ज सादर केल्याची माहिती आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.
खांडेकर म्हणाले, ‘‘आळंदी नगरपरिषद कार्यक्षेत्रात दिपावली सणानिमित्त मर्यादित कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात फटाका, शोभेची दारू इत्यादी विक्री करण्यासाठी नगरपरिषदेमार्फत नवीन एस. टी. स्थानक आवारातील रिकामी जागा व्यापाऱ्यांना दिली जात आहे. १६ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर या कालावधीत फटाका स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एसटी स्थानकाच्या रिकाम्या भूखंडावर नगरपरिषदेमार्फत रेखांकन करून, फटाका विक्रेत्यांना निश्चित केलेले शुल्क म्हणजेच ना हरकत शुल्क ६६५५ रुपये भरून लॉटरी पद्धतीने जागा वितरित केली जात आहे. शहरातील या जागेव्यतिरिक्त इतरत्र फटाका विक्री केल्यास दंडात्मक कारवाही करून तत्काळ विक्री बंद करण्यात येणार आहे. फटाका विक्रीदरम्यान आग प्रतिबंधक उपकरणे ठेवणे बंधनकारक आहे.’’
