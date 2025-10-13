नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने चऱ्होलीतील दोघांची फसवणूक
आळंदी, ता. १३ : रेल्वेमध्ये आणि बँकेमध्ये नोकरी लावतो म्हणून सातारा जिल्ह्यातील एका भामट्याने दोघांची साडे पंधरा लाख रुपयांची फसवणूक केली. तसेच, जीवे मारण्याची धमकी देत शिवीगाळ केली. याप्रकरणी अनिल दत्तात्रेय कचरे (वय ४५, रा. विंग कराड, जिल्हा सातारा) याच्यावर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना जानेवारी २०२२ पासून शनिवारपर्यंत (ता. ११) चऱ्होली खुर्द (ता. खेड) येथील रोकडोबा मंदिराजवळील वृंदावन सोसायटी येथे घडली. याप्रकरणी मयूरी अरुण आडोकार ऊर्फ मयूरी गौरव पाटील (वय ३५, वृंदावन सोसायटी, रोकडोबा मंदिर, चऱ्होली खुर्द) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी कचरे याने फिर्यादी मयूरी यांच्याशी विश्वास संपादन करून त्यांचा भाऊ सागर आडोकार याला रेल्वेमध्ये तिकीट कलेक्टर म्हणून नोकरी लावतो असे सांगितले. त्यास कोलकत्ता मेट्रो रेल्वेमध्ये नोकरी करण्यासाठी कोलकत्ता मेट्रो रेल्वेचे पत्र देऊन त्या ठिकाणी नोकरीला न लावता वेळोवेळी साडेदहा लाख रुपये घेऊन आर्थिक फसवणूक केली. तसेच, फिर्यादी मयूरी आडोकार- पाटील यांचे आणखी एक नातेवाईक किरण भागवत अहिरे यांना बँक ऑफ बडोदा बँकेत शिपाई या पदावर नोकरी लावून देण्यासाठी पाच लाख रुपये घेऊन आर्थिक फसवणूक केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोपी कचरे याला पैशाची मागणी केली असता त्याने फिर्यादी पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी देत शिवीगाळ केली. याबाबत अधिक तपास आळंदी पोलिस करत आहेत.
