आळंदीकरांनी नोंदवल्या २२६५ हरकती
आळंदी, ता. १३ : खेड तालुक्यातील आळंदी नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आणि मतदार तसेच उमेदवारांमध्ये चलबिचल निर्माण झाले. अनेक मतदारांची नावे अन्य प्रभागात परस्पर वळविण्यात आल्याने मतदार आणि उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवण्यात आल्या. प्रारूप मतदार यादी यांच्या हरकत नोंदवण्याचा सोमवारी(ता. १३) शेवटचा दिवस असल्याने आतापर्यंत नगर परिषदेमध्ये २२६५ जणांनी प्रारूप मतदार यादी यांच्या घोळाबाबत हरकत घेतली आहे. सर्वाधिक हरकती या प्रभाग दोन आणि प्रभाग १० मध्ये आल्या आहेत.
आळंदी नगर परिषदेसाठी १० प्रभागांमध्ये २१ जागांसाठीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नगर परिषद प्रशासनाकडून प्रारूप मतदान यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांनी ही यादी तपासली त्यावेळेस अनेक घोळ लक्षात आले. त्याचबरोबर प्रारूप मतदार यादीबाबत उलटसुलट चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली. नगर परिषदेत अनेकांनी हरकती नोंदविण्याचा सपाटाच लावला. जवळपास सर्वच प्रभागातील मतदान याद्यांमध्ये मोठ्या तफावत दिसून आल्या अनेक प्रभागात मतदारांची नावे एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात वळविण्यात आली. मतदार राहत असलेल्या निवासस्थानाच्या प्रभागात त्यांचे नाव मतदान यादीत नव्हते. उमेदवारांचे कुटुंबीयांची नावे अन्य प्रभागात वळवल्याने तसेच आदली बदली झाल्याने अनेकांनी हरकती घेण्यासाठी नगर परिषदेमध्ये धाव घेतली. नागरिकांच्या सोयीसाठी शनिवार, रविवार सुट्टीचा दिवस असूनही नगर परिषदेने कार्यालय हरकतीच्या सूचनांसाठी सुरू ठेवले होते. प्रारूप मतदार यादीवर हरकत नोंदविताना वास्तव्याचा पुरावा जोडणे बंधनकारक होते. आता हरकतींवर प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वसामान्य मतदार आणि उमेदवाराचे लक्ष लागले आहे.
मतदार यादीत दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांनी योग्य कागदपत्रे जमा केली असेल तर त्या मतदाराला जो प्रभाग मान्य आहे त्या प्रभागात त्याचे नाव मतदार यादीत ठेवले जाईल. कागदपत्रांची पडताळणी स्थळ पाहणी नगरपरिषदेचे कर्मचारी करणार आहेत. नंतर हा अहवाल प्रांत अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जाईल. मंगळवारी (ता. २८) अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. अंतिम मतदान केंद्राची यादी सात नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगर परिषद
डोकेदुखी वाढली
प्रारूप मतदार यादीमध्ये आळंदी नगरपरिषद भौगोलिक भागा व्यतिरिक्त लगतच्या ग्रामपंचायतीमधील अनेकांची नावे या यादीमध्ये घुसवली गेली आहेत. नावे कशी कमी करायची याची डोकेदुखी प्रशासनाबरोबरच उमेदवारांनाही लागले आहे.
