आळंदीकरांना दिलासा
आळंदी, ता. १३ : राज्यातील २४७ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायती करता मतदार यादींवर हरकत आणि सूचना दाखल करण्यासाठी मुदत वाढ दिली असून शुक्रवारपर्यंत (ता. १७) मतदारांनी हरकती व सूचना नोंदवायच्या आहेत. यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून याबाबतचे परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात आले.
पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या प्रारूप मतदार यादींवर हरकती नोंदवण्यासाठी आणखी चार दिवसांची मुदत वाढ दिल्याने नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करण्याचे आवाहन नगरपालिका शाखेचे प्रशासकीय अधिकारी व्यंकटेश दुर्वास यांनी केले आहे.
सार्वत्रिक निवडणूक प्रस्तावित सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता ८ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात होती. या यादीच्या अनुषंगाने १३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सूचना आणि हरकती स्वीकारण्यात येणार होत्या. राज्य निवडणूक आयोगाने सूचना, हरकती स्वीकारण्याची मुदत १७ ऑक्टोबर पर्यंत वाढविली आहे. या मुदतवाढीने जिल्ह्यातील १४ नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायती मधील मतदारांना दिलासा मिळाला आहे.
नागरिकांना प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकती यांचा विचार करून दिनांक ३१ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच मतदान केंद्राची यादी सात नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तरी नागरिकांच्या सूचना व हरकती संबंधित नगरपरिषद व नगरपंचायत कार्यालयात स्वीकारण्यात येणार आहेत. अशी माहिती दुर्वास यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
