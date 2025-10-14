आळंदीत पिंपळपानासाठी कमानीत अडकली मान
आळंदी, ता. १४ : मावळ भागातून संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी दर्शनासाठी आई-वडिलांसह आलेल्या १४ वर्षे वयाच्या मुलीचे डोके मंदिरामधील एकनाथ पाराच्या दगडी कमानीमध्ये अडकले. पिंपळपान घेण्यासाठी ती एकनाथ पाराच्या कामानीमध्ये ती वाकून शिरली, मात्र डोके अडकले आणि सर्वांची धांदल उडाली. यावेळी मंदिरांमधील शिपाई आणि एका पोलिसांनी हातोडी व छन्नीच्या सहाय्याने दगड फोडून या मुलीला बाहेर काढून सुटका केली, आणि पुढील अनर्थ टळला.
मावळ तालुक्यातील टाकवे बुद्रुक येथील १४ वयोगटातील मुलगी आपल्या आई-वडिलांसह संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी मंदिराच्या दर्शनासाठी आळंदीत आली होती. हनुमान दरवाज्याच्या बाजूला नागापुरे मंडपाच्या लगत एकनाथ पार आणि त्याभोवती दगडी कमान आहे. पिंपळाचे पान घेण्यासाठी ही मुलगी पारावर चढली आणि तेथील दगडी कमानीमध्ये हात घालून डोके आतमध्ये घातले. पान हाताला लागले, मात्र कमानीतून बाहेर येताना डोके तसेच अडकून राहिले. साधारण चार-पाच इंच डोके आतमध्ये अडकून होते. बाहेर येईना म्हणून आई-वडिलांचेही घबराट झाली. यावेळी तेथे उपस्थित असणारे देवस्थानचे शिपाई पुरुषोत्तम वाघमारे यांनी छन्नी आणि हातोड्याने दगडीपाराचे दगड सुट्टे केले आणि मुलीचे दगडी पारात अडकलेले डोके बाहेर काढले. वाघमारे यांना तेथील उपस्थित एका पोलिसांनी ही मदत केली.
