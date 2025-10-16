प्रारूप मतदार यादीत सोयऱ्यांची नावे
आळंदी, ता. १६ : निवडणूक जिंकायची म्हटल्यावर सर्व काही आले. आता इच्छुक उमेदवारांनी दोन वर्षांपासून मतदार यादीत स्वतःला फायदा व्हावा यासाठी सोयऱ्यांची नावे मतदार यादीत घुसवली. प्रारूप मतदार यादी पाहिल्यानंतर आळंदी शहरालगतच्या
सिद्धेगव्हाण, शेल पिंपळगाव, खोडद, केळगाव, काळूस, निमगाव, फुलगाव, चाकण, वडगाव काकडे, केंदूर, चऱ्होली, लोहगाव येथील नातेवाइकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केल्याचा प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे.
खास करून प्रभाग एक, दोन, तीन, आठ, नऊ, दहा मध्ये नावांचा घोळ दिसून येत आहे. सुमारे दोन हजारांहून अधिक नावे आळंदीत राहत नसलेल्या मतदार यादी दिसून येत आहेत. तसेच चऱ्होली बु. (ता. हवेली) हद्दीतील सोसायटीतील सुमारे ३०० नागरिकांची नावे आळंदी नगरपरिषद प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट असल्याचे दिसून येते.
आळंदी नगरपरिषद प्रारूप मतदारयादीमधील नावांची झालेली विविध प्रभागातील अदलाबदली बाबत हरकती मागविण्यात येत आहेत. अडीच हजारांहून अधिक हरकती आळंदी नगरपरिषदेमध्ये नोंदविल्या गेल्या आहेत. इच्छुक उमेदवार स्वतः मतदार कार्यकर्ते आपले नाव कोणत्या प्रभागात आहे याची छाननी करताना दिसत आहेत. अनेकांच्या निदर्शनास आले की प्रारूप मतदार यादीमध्ये लगतच्या गावातील नागरिकांची ही नावे मतदार यादीत आहेत. मतदार यादीतील नावे स्थलांतरित करताना किंवा हरकत घेताना दाखल केलेले आधार कार्ड (मागील पानात बदल), भाडे करारनामा आणि इतर कागदपत्रात छेडछाड करण्यात आली आहे. यामुळे हरकती अर्जांवर नगरपरिषद कडून स्थळपाहणी करतेवेळी संबंधित प्रारूप मतदार यादीतील मतदाराचे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे तपासून घेणे आवश्यक बनले आहे.
कागदपत्रे पाहूनच मतदार यादी तपासावी
आळंदी नगरपरिषदेचे कर्मचारी प्रभागामध्ये जाऊन मतदारांची कागदपत्रांचे पुरावे पहात आहेत. काही चलाख कार्यकर्ते मतदारांचे आधार कार्ड एडिट करण्याचे प्रकार सुरू असून एकीकडे आधार कार्ड फोटो आणि मागील बाजूला दुसऱ्या व्यक्तीचा पत्ता असलेले आधार कार्ड बनवणे सुरू आहे. यामुळे जी व्यक्ती जो मतदार ज्या प्रभागामध्ये राहत आहे त्याचे नाव त्याच प्रभागात राहावे अशी मागणी बहुतांश मतदार आणि नागरिकांची आहे. आधार कार्ड सोबत लाइट बिल, घरपट्टी, पाणीपट्टीची पावती अशी सर्व प्रकारची कागदपत्रे पाहूनच प्रारूप मतदार यादी तपासावी अशी मागणी आता आळंदीकरांकडून होऊ लागली आहे.
आळंदी नगरपरिषद कर्मचारी आणि बीएलओ मतदार यादीनुसार कागदपत्रांची तपासणी जागेवर जाऊन करत आहे. कागदपत्रांची खातर जमा करण्याचे काम योग्य प्रकारे सुरू आहे.
माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
