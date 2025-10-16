मरकळमध्ये शेतीच्या वादातून मारहाण
आळंदी, ता. १६ : शेत जमिनीच्या वादातून झालेल्या भांडणात मरकळ येथील जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेजस राजाराम लोखंडे आणि प्रसाद हनुमंत लोखंडे (रा. मरकळ) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या तरुणांची नावे आहेत.
ही घटना मरकळ येथे बुधवारी (ता. १५) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास जमीन गट नंबर ८०७ मध्ये घडली.
याप्रकरणी प्रीती दीपक चव्हाण यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी प्रीती त्यांच्या शेतजमीन गट क्रमांक ८०७ मध्ये काम करत होते. यावेळी त्यांच्या ओळखीचे तेजस लोखंडे यांनी ही जागा आमची आहे तुम्ही आमच्या जागेवर कब्जा का करता? असे चव्हाण यांना दरडावले. अन्य आरोपी प्रसाद लोखंडे जवळ येऊन त्याने फिर्यादी चव्हाण यांच्या साडीचा पदर ओढला आणि त्यामध्ये साडी फाटली. नंतर धक्का देऊन खाली पाडले आणि त्यांना मारहाण करू लागले. प्रीती यांचे पती दीपक आणि मुलगी सोडवण्यासाठी आले असता त्यांनाही आरोपींनी लाकडी दांडक्याने मारले. या मारहाणीत दीपक यांचा हात फ्रॅक्चर झाला. तर तेजस लोखंडेने दगड मारल्यामुळे प्रीती यांच्या पायाला लागले. मारामारीनंतर तेजस आणि प्रसाद लोखंडे दोन्ही आरोपी शेत जमिनीतून जाताना जातिवाचक शिवीगाळ केली. दरम्यान जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.