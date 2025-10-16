मरकळमधून सोळा वर्षाच्या मुलाचे अपहरण
आळंदी, ता. १६ : मरकळ येथील सुदर्शन वाडीमध्ये राहणाऱ्या सोळा वर्षीय ओम धनंजय काळे यास अज्ञात इसमाने आमिष दाखवून अपहरण करत पळवून नेले. याबाबत अज्ञात इसमाविरोधात आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना मंगळवारी (ता. १४) मरकळ येथील सुदर्शन वाडीमध्ये सकाळी नऊच्या दरम्यान घडली. याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये बुधवारी (ता. १५) ओम काळे यांचा मामा शंकर गोविंद डांगे यांनी फिर्याद दिली आहे. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ओम हा सोळा वर्षीय मुलगा मरकळ येथील सुदर्शन वाडीमध्ये मामाच्या घरी होता. अज्ञात इसमाने त्याला पळवून नेले. याप्रकरणी आळंदी पोलिस तपास करत आहेत. ओम हा पाच फूट उंच असून पांढऱ्या रंगाचा टी-शर्ट आणि त्यावर काळे रंगाची पॅन्ट आणि पायात काळ्या रंगाची चप्पल घातलेली आहे. अशा वर्णनाचा मुलगा आढळल्यास आळंदी पोलिस ठाण्याने संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
