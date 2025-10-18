आळंदीत मतदार यादीवर ३३६६ हरकती
आळंदी, ता. १८ : आळंदी नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आणि मतदार, तसेच उमेदवारांमध्ये चलबिचल निर्माण झाले. अनेक मतदारांची नावे अन्य प्रभागात परस्पर वळविण्यात आल्याने मतदार आणि उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवण्यात आल्या. प्रारूप मतदार यादीवर हरकत नोंदवण्याचा शुक्रवारी (ता. १७) शेवटचा दिवस होता. आतापर्यंत ३३६६ जणांनी प्रारूप मतदार यादीच्या घोळाबाबत हरकत घेतली आहे. सर्वाधिक हरकती या प्रभाग दोनमध्ये ५३४ आणि सर्वात कमी प्रभाग ८मध्ये १२३ आल्या आहेत.
आळंदी नगरपरिषदेसाठी १० प्रभागांमध्ये २१ जागांसाठीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नगरपरिषद प्रशासनाकडून प्रारूप मतदान यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांनी ही यादी तपासली त्यावेळेस अनेक घोळ लक्षात आले. त्याचबरोबर प्रारूप मतदार यादीबाबत उलटसुलट चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली. नगरपरिषदेत अनेकांनी हरकती नोंदवण्याचा सपाटाच लावला. जवळपास सर्वच प्रभागातील मतदान याद्यांमध्ये मोठ्या तफावत दिसून आल्या.
प्रारूप मतदार यादीवर हरकत नोंदविताना वास्तव्याचा पुरावा जोडणे बंधनकारक होते. जवळपास ३३६६ नागरिकांनी आपले मतदार यादीतील नाव अन्य ठिकाणी वळवल्याचा आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या. आता हरकतींवर प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वसामान्य मतदार आणि उमेदवाराचे लक्ष लागले आहे.
मतदार यादीत दुरुस्त करण्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणी स्थळ पाहणी नगरपरिषदेचे कर्मचारी करणार आहेत. नंतर हा अहवाल प्रांत अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. नगर परिषद पथक १० केले असून, प्रतीक पथकामध्ये सुपरवायझर अधिकारी १, आणि दोन बीएलओ, नगरपालिकचे दोन कर्मचारी असणार आहेत.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगर परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.