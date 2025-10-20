आळंदीत अनधिकृत फलकबाजीवर कारवाई
आळंदी, ता. २० : निवडणूक आणि दिवाळीनिमित्ताने शुभेच्छांसाठी फलकाच्या माध्यमातून झळकणाऱ्या जाहिरात बाजीवर आळंदी नगरपरिषदेकडून फलक उतरवण्याची कारवाई सुरू आहे. विविध रस्त्यांच्या बाजूचे, तसेच विद्युत पोलवरील ८५५ आणि १५ मोठे जाहिरातींचे अनधिकृत बॅनर काढण्यात आले आहेत.
शहरातील मरकळ रस्ता आणि चऱ्होली रस्त्यावरील बेकायदा जाहिरातीचे फलक मंगळवारी (ता. २१) काढण्यात येणार असल्याची माहिती आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली. आळंदी नगरपरिषद निवडणूक आता जवळ आली आहे. तसेच, दिवाळी सुरू असल्याने अनेक इच्छुक मंडळी शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यासाठी, तसेच आळंदीकरांवर प्रभाव पाडण्यासाठी रस्त्यावर, विद्युत खांबांवर स्वतःचे फोटो लावून जाहिरात बाजी करत आहेत. त्यामध्ये अनेकांनी बेकायदा फलक लावले आहेत. मात्र, आळंदीकरांनी याबाबत नगरपरिषदेकडे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनतर नगर परिषदेने अनधिकृत फलक उतरवण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
शहरांत सध्या पाणी, रस्त्यावर पार्किंग, वाहतूक कोंडी, अवैध लॉज, रस्त्यावर खड्डे, इंद्रायणी प्रदूषण दर्शन मंडप यांसारख्या प्रश्नावर मागील काही वर्षात चुप्पी ठेवून होते. आता मात्र जाहिरात बाजी करण्याची अनेकजण स्पर्धा करत आहेत.
