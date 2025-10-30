माउलींची कार्तिक वारी १२ नोव्हेंबरपासून
आळंदी, ता. ३० : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिन सोहळ्यास आळंदीतील देऊळवाड्याच्या गुरू हैबत बाबांच्या पायरी पूजनाने बुधवार (ता. १२ नोव्हेंबर) पासून सुरुवात होणार आहे. या सोहळ्यातील कार्तिक एकादशीची मुख्य पहाट पूजा शनिवारी (ता. १५ नोव्हेंबर) तर माउलींचा संजीवन समाधी दिन सोहळा सोमवारी (ता. १७ नोव्हेंबर) होणार आहे.
पालखी सोहळ्याचे मालक बाळासाहेब आरफळकर यांच्या कुटुंबीयांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १२) सकाळी सातच्या सुमारास गुरू हैबत बाबांच्या पायरी पूजनाने महाद्वारामध्ये कार्तिक वारी सोहळ्यास प्रारंभ होणार आहे. १३ आणि १४ ला पहाटे पाच ते सकाळी ११ पर्यंत भाविकांच्या महापूजा होतील. कार्तिक एकादशीला (ता. १५) माउलींच्या संजीवन समाधीवरील पहाट पूजेसाठी मध्यरात्रीपासूनच ११ ब्रह्मवृंदांच्या साथीत पौरोहित्य सुरू होईल. पहाट पूजेनंतर भाविकांच्या महापूजा बंद ठेवण्यात येणार असून समाधी मंदिर दिवसभर दर्शनासाठी खुले राहणार आहे. दुपारी एक वाजता माउलींची पालखी नगर प्रदक्षिणेसाठी देऊळवाड्यातून बाहेर पडेल. यानंतर पालखी रात्री नऊ वाजता मंदिरात परंपरेनुसार परतल्यानंतर मंदिर प्रदक्षिणा आणि त्यानंतर धुपारती होईल.
द्वादशीनिमित्त रविवारी (ता. १६) प्रांत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकीय पूजा पहाटे साडेतीनच्या सुमारास होणार आहे. त्यानंतर मुक्ताबाई मंडपामध्ये काकडा भजन होणार आहे. पहाटे पाच ते सकाळी साडेअकरापर्यंत भाविकांच्या महापूजा होतील. या पूजा माउलींच्या चल पादुकांवर होतील. त्यानंतर दुपारी चार वाजता परंपरेप्रमाणे रथोत्सवासाठी माउलींच्या पालखीची नगरप्रदक्षिणा होणार आहे. पालखी मंदिरात आल्यानंतर रात्री अकरा वाजता फडकरी दिंडीकरी मानकरी यांना देवस्थानतर्फे श्रीफळ प्रसाद देण्यात येणार आहे.
मुख्य कार्यक्रम
सोमवारी (ता. १७) पहाटे तीन ते चार यावेळी प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ यांच्या हस्ते पवमान अभिषेक, दूध आरती झाल्यावर मुख्य कार्यक्रमास सुरुवात होणार आहे. यावेळी सकाळी पाच ते साडेनऊ माउलींच्या चल पादुकांवर भाविकांच्या पूजा होतील. सकाळी सात ते नऊ महाद्वारात बाबांच्या पायरी पुढे कीर्तन तर वीणा मंडपामध्येही कीर्तनाचा कार्यक्रम होईल. सकाळी नऊ ते बारा वाजेपर्यंत वीणा मंडपामध्ये संत नामदेव महाराजांच्या वंशजांच्या माउलींच्या समाधी प्रसंगाचे कीर्तन होईल. दुपारी ठीक बारा वाजता संजीवन समाधी दिन साजरा होणार आहे. गुरुवारी (ता. २०) रात्री माउलींच्या पालखीची नगरप्रदक्षिणा आणि छबिना मिरवणुकीने कार्तिक वारी सोहळ्याची सांगता होणार आहे.
त्रयोदशीचा योग दोन दिवस
यंदाच्या वर्षी १७, १८ नोव्हेंबर या दोन दिवशी त्रयोदशी आहे. कार्तिक एकादशी झाल्यानंतर द्वादशीच्या दिवशी खिरापत पूजा आणि तिसऱ्या दिवशी त्रयोदशी वारकरी परंपरेनुसार केली जाते. त्यामुळे परंपरेनुसार सोमवारी (ता. १७) त्रयोदशीच्या दिवशी माउलींचा संजीवन समाधी दिन सोहळा साजरा केला जाणार आहे. कार्तिक वारीनिमित्त देऊळवाड्यात सोमवार (ता. १०) ते गुरुवार (ता. २०) हरिनाम सप्ताह होणार आहे.