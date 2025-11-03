आळंदीत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध
आळंदी, ता. ३ : आळंदी नगरपरिषदेमध्ये मतदार यादींवर नागरिकांकडून आलेल्या ३९५८ हरकतींची छाननी करून नगर परिषदेने २२७७ हरकती ग्राह्य धरून अंतिम मतदार यादी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्वरूपात प्रसिद्ध केली.
आळंदी नगरपरिषद हद्दीमध्ये दहा प्रभाग असून, २१ सभासद निवडून दिले जाणार आहेत. नगरपरिषदेकडून प्रसिद्ध केलेल्या ऑनलाइन आणि ऑफलाईन मतदार यादीसाठी सध्या नगरपरिषदेमध्ये नागरिक वर्दळ करत आहेत. नव्या अंतिम यादीनुसार आळंदी नगरपरिषद आगामी निवडणुकीसाठी २५ हजार ३२८ एकूण मतदार आहेत.
आळंदी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. नगरपरिषद कार्यालयामध्ये ऑफलाईन यादी प्रसिद्ध केली होती. मतदार याद्यांची पडताळणी नागरिकांनी केली असता त्यामध्ये मोठी तफावत होती. आपल्या सुरुवातीला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तर काही नागरिकांनी ऑनलाइन यादीमध्ये कोणीतरी हॅक करून फेरफार करायची वावडी उठवली होती. मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सर्वांना दिलासा देत मतदार यादीबाबत खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की ऑनलाइन यादीमध्ये तांत्रिक त्रुटी होती. ऑनलाइन दुरुस्त केली आहे. कोणत्याही तफावत यादीमध्ये दिसून येणार नाही. नागरिकांनी दिलेल्या हरकत अर्जांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून छाननी केली आहे. ज्यांनी हरकत अर्जासोबत पुरावे पुरेशी दिले नाहीत, त्यांचे अर्ज फेटाळले आहेत.
दरम्यान, नव्या नगरपालिका मतदार यादीत अनेकांचे प्रभाग बदल झालेले आहेत, ते तसेच आहेत. काहींच्या नावापुढे पत्ता वेगळ्याच ठिकाणचा असून, फोटोही वेगळे असल्याचे चित्र आहे. प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीवर इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर असे काही नागरिकांचे आक्षेप कायम आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.