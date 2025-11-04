दर्शन मंडपासाठी ४८ गुंठे जागेचे अधिग्रहण
आळंदी, ता. ४: आपत्कालीन वेळेत सुरक्षा आणि गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरी सारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी आळंदीतील कार्तिकी वारीच्या दर्शन बारी आणि दर्शन मंडपासाठी इंद्रायणी काठी ४८ गुंठे खासगी जागा अधिग्रहण करण्याबाबतचा आदेश हवेली उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी मंगळवारी (ता. ४) काढला. आळंदी देवाची येथील गाव चोवीसावाडी गट नंबर १२४ /७/ब मधील ४८ गुंठे जागा मंगळवार (ता. ११) ते शनिवार (ता. २२) पर्यंत अधिग्रहण केली जाणार आहे. यामुळे आता तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना दर्शन मंडप उभारण्यासाठी देवस्थानची सोय होणार आहे.
जागा अधिग्रहण करण्याच्या आदेशामध्ये डॉ. माने यांनी म्हटले की, संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी दिनानिमित्त आळंदीमध्ये कार्तिकी वारी १२ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान प्रमुख कार्यक्रम असणार आहेत. या वारीसाठी सात ते आठ लाख भाविक आणि वारकरी अनेक दिंड्या घेऊन दर्शनासाठी तसेच पालखी सोहळ्यासाठी आळंदी शहर व परिसरात उपस्थित होतात. दर्शनासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने तसेच भाविकांना ज्ञानेश्वर महाराज समाधी दर्शन व्यवस्था व्हावी म्हणून कार्तिकी वारीसाठी सुरक्षेचा विचार करून ही जागा दर्शन मंडपासाठी अधिग्रहण केली जात आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५०व्या जन्मोत्सव वर्षानिमित्त संजीवन समाधी सोहळा भव्य उत्साही स्वरूपात साजरा केला जात आहे. २० लाख भाविक यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. दर्शन मंडपासाठी ही जागा उपलब्ध होणे गरजेचे होते. दिघी पोलिस ठाण्याच्या मागणीनुसार पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसीलदार यांनी स्थानिक चौकशी केली. यापूर्वी या जागेत २०१८ ते २०२४ च्या कार्तिकी यात्रेत आळंदी देवस्थानाने तात्पुरत्या स्वरूपात दर्शन मंडप उभारणी करून वारकऱ्यांची दर्शन व्यवस्था केलेली होती. यामुळे ही रिकामी जागा अधिग्रहण करण्यास हरकत नाही, असा अहवाल दिला होता. दिघी पोलिस ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसीलदार यांच्या स्थानिक चौकशी अहवालावरून आणि आळंदी देवस्थानला कार्तिकी वारीसाठी जागेची गरज ओळखून डॉ. माने यांनी जागा अधिग्रहणाचा आदेश काढला.
