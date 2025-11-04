भाविकांसाठी खास सुविधा पॅकेज
आळंदी, ता. ४ : कार्तिकी वारी काळात येणाऱ्या भाविकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी आळंदी देवस्थान, इंद्रायणीकाठी दर्शन मंडप आणि देऊळवाड्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभी करण्यात आली. देवस्थानच्या वतीने दर्शनबारीतील भाविकांना २४ तास चहा, खिचडी प्रसाद, पाणी बुधवार (ता. १२) पासून मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही सेवा स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार आहे.
आळंदी देवस्थानच्या तयारीबाबत माहिती देताना प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ म्हणाले की, ‘‘कार्तिकी वारीसाठी साधारण ५० लाख रुपये खर्चाचे आर्थिक नियोजन देवस्थान केले जाते. इंद्रायणी काठी खासगी ५० गुंठे जागा प्रशासनाने आरक्षित केले असून त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात दर्शन मंडप आणि दर्शन बारी उभारली जाणार आहे. थंडीचे दिवस असल्याने वारकऱ्यांना दर्शन बारीमध्ये थंडीचा उपद्रव होऊ नये यासाठी मंडप आणि इंद्रायणी काठच्या स्काय वाक पुलावर दोन्ही बाजूने पत्र्याचे शेड उभे करून कापडी पडद्याने दर्शनबारी झाकून घेतली जाणार आहे. संपूर्ण दर्शन मंडपात विद्युत व्यवस्था आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारण्यात येणार आहेत. भाविकांचे आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दर्शन मंडपामध्ये तसेच देऊळ वाड्यामध्ये विविध ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयासह अन्य खासगी रुग्ण सेवा देणाऱ्या संस्थांना सोबत घेऊन औषध उपचार तसेच तपासणी करण्याची सोय केली जात आहे.’’
दृष्टिक्षेपात
२५ हजार ज्ञानेश्वरी पारायण प्रत प्रत्येकी ५० रुपये देणगी मूल्य आकारून भाविकांना उपलब्ध केली जाईल
दहा रुपयांत दोन लाडू प्रसाद याप्रमाणे अंदाजे २० लाख रुपये किमतीचे लाडू प्रसाद बनविण्याचे काम सुरू
वारी काळात भजन, कीर्तनकार आणि विशेष निमंत्रित पासधारकांसाठी हरिहर इंद्र स्वामी मठाजवळील दर्शन बारी व हनुमान दरवाजातून प्रवेश
प्रशासकीय अधिकारी देवस्थानचे विश्वस्त, पुजारी, मानकरी, पत्रकार यांना छायाचित्र पासद्वारे महाद्वारातून प्रवेश
सुरक्षेसाठी खास व्यवस्था
मंदिराचे आतील बाजूस, महाद्वार ११० यातील १२ सीसीटीव्ही दर्शन मंडपात
वारी काळात देवस्थानाकडून ४० तर पोलिसांचा अतिरिक्त मनुष्यबळ असेल
देऊळवाड्याचे महाद्वार, पान दरवाजा, हनुमान दरवाजा, गणेश दरवाजा, पश्चिम बाजू पुढील दर्शन मंडप प्रवेशद्वारात पोलिसांची विशेष सुरक्षा व्यवस्था असणार
स्वच्छता, लाइव्ह दर्शन
मंदिरातील स्वच्छतेसाठी देवस्थानच्या कर्मचाऱ्यांसोबत स्वयंसेवा संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जात आहे
भाविकांना दर्शन मंडप आणि समाधी मंदिरातील लाइव्ह दर्शनासाठी तीन स्क्रीन उभारणार यामध्ये एक स्क्रीन मंदिरात दोन स्क्रीन दर्शन मंडप इंद्रायणीकाठी असणार
