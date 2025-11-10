अलंकापुरीत उभारल्या राहुट्या
आळंदी, ता. १० : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी वारकऱ्यांची आळंदीकडे येण्याची लगबग सुरू आहे. अनेक वारकरी आळंदीत दाखल झाले असून मुक्कामासाठी ठिकठिकाणी राहुट्या उभारण्याची तयारी वारकरी करत आहेत. उद्या सायंकाळपर्यंत पंढरपूर तसेच राज्यातील अनेक ठिकाणाहून विविध फडकरी दिंडीकरी आळंदीत रुजू होतील. तर बुधवारी (ता. १२) संत नामदेव आणि पांडुरंगाच्या पादुका आळंदीत दाखल होतील.
माउलींचा संजीवन समाधी सोहळा गुरू हैबत बाबा पायरी पूजनाने बुधवारी (ता. १२) होणार आहे. दोन दिवस अगोदरच वारकरी आळंदीत आले. शहरामध्ये ठीक ठिकाणी वारकऱ्यांची गर्दी दिसत आहे. धर्मशाळा फड तसेच रिकाम्या जागांवर वारकऱ्यांचा मुक्काम आहे. मोकळ्या जागांमध्ये तंबू राहुट्या ठोकून वारकरी मुक्कामासाठी सोय करत आहेत. अनेक ठिकाणी राहुट्या उभारण्यासाठी ताडपत्रीचे कापड, खुंट्यांसोबत बाळगूनच असल्याने राहुट्या उभारण्यास वेळ लागत नाही. मिळेल त्या वाहनाने सध्या वारकरी आळंदीमध्ये दाखल होत आहेत. खास करून मराठवाडा भागातील वारकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. माउलींच्या मंदिरामध्ये ज्ञानेश्वरी पारायण तसेच धर्मशाळांमध्ये सामूहिकरीत्या ज्ञानेश्वरी पारायण सुरू आहे.
बहुतांश ठिकाणच्या धर्मशाळांची साफसफाई तसेच रंगरंगोटीची कामे पूर्ण झालेली आहेत. अनेकांनी शौचालयाची स्वच्छता तेथील विद्युत व्यवस्था, दुरुस्तीची कामे पूर्ण केलेली आहेत. साडेचारशेहून अधिक धर्मशाळा तसेच भक्तनिवास लॉजिंग यांचे प्रमाण अधिक असल्याने वारकऱ्यांची निवासाची सोय चांगली झाली आहे. तर आळंदीच्या लगतच्या ग्रामपंचायतीमध्ये सोसायटी नव्याने निर्माण झाल्याने या ठिकाणीही मराठवाडा खानदेश तसेच सोलापूर, कोल्हापूर भागातील लोक स्थायिक झालेल्या. त्या-त्या भागातील नागरिक पाहुण्याकडे मुक्कामाला राहत असल्याने शौचालयाची गैरसोय आता तितकीशी राहिलेली नाही.
वारीसाठी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त मागविला असून पिंपरी-चिंचवड शहर, पुणे शहर अन्य जिल्ह्यातील पोलिस तसेच होमगार्ड बोलावले आहेत. आळंदी नगर परिषदेच्या मार्फत वारी काळामध्ये २४ तास पाणीपुरवठा आणि वीज मंडळाकडून २४ तास वीज पुरवठा केला जाणार आहे. वीज पाणी तसेच अन्य आरोग्य विभागाच्या सुविधांसाठी नगरपरिषदेमध्ये मध्यवर्ती नागरिक केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. तर चोरी किंवा अन्य तक्रारी घेण्यासाठी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये मध्यवर्ती तक्रार निवारण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी भाविकांना द्यावयाच्या सूचनाही याच मध्यवर्ती केंद्रातून दिल्या जाणार आहेत. या सूचना देण्यासाठी ठिकठिकाणी ध्वनिक्षेपक लावण्यात आलेले आहेत. खास करून प्रदक्षिणा रस्ता महाद्वार शनी मंदिर भरावर असतात तसेच इंद्रायणी काठी हे दोन्ही क्षेत्र उभारले आहेत.
नगरपरिषदेतर्फे स्वच्छतेची कामे पूर्ण होत आलेली आहेत. मोबाइल टॉयलेट शहराच्या बाहेर, इंद्रायणी काठी, नवीन एसटी स्थानक या ठिकाणी उभारले आहेत. या ठिकाणी पाण्याची मुबलक सोय केली जाणार असून विद्युत व्यवस्थाही केली जाणार आहे.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
