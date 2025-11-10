कार्तिक वारीसाठी इंद्रायणीत सोडले पाणी
आळंदी, ता. १० : माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यातील कार्तिक वारीसाठी इंद्रायणी नदीमध्ये आंध्रा धरणातून १०० क्युसेक आणि जाधव वाडी लघुपाटबंधारे धरणातून ५० क्युसेक असा एकूण दीडशे क्युसेक पाणीपुरवठा आजपासून सोडण्यात आला आहे. यामुळे कार्तिक वारी दरम्यान इंद्रायणीमध्ये तीर्थ स्नानाची चांगली सोय झाली आहे.
याबाबत आळंदी नगरपरिषद आरोग्य विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख श्रद्धा गर्जे म्हणाल्या, ‘‘संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी दिनानिमित्त आजपासून भाविक राज्याच्या विविध भागातून आळंदीत येऊ लागले आहेत. बुधवारी (ता. १२) पासून कार्तिक वारी सोहळ्याची सुरुवात गुरू हैबत बाबा यांच्या पायरी पूजनाने होणार आहे. लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या वारकऱ्यांना तीर्थ स्नानाची सोय व्हावी यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून पाणी सोडण्याची सोय केली आहे. पाटबंधारे विभागानी दिलेल्या आकडेवारीनुसार संत ज्ञानेश्वर संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी आळंदी नगरपरिषदेच्या मागणीनुसार भाविकांच्या सोयीसाठी दरवर्षी इंद्रायणी नदीमध्ये वडिवळे, आंद्रा, जाधववाडी प्रकल्पातून पाणी सोडणे नियोजित आहे. सद्यस्थितीला वडिवळे धरणात ३०.२६ दशलक्ष घनमीटर (९९.५७ टक्के), आंद्रा धरण ७८.७१ दशलक्ष घनमीटर (९५.१२ टक्के) आणि जाधववाडी लघु पाटबंधारे तलावात ११.५२ दशलक्ष घनमीटर (१०० टक्के) एवढा या तिन्ही ठिकाणचा पाणीसाठा आहे.
नियोजनानुसार सिंचन, बिगर सिंचन पाणीवापर आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची दैनंदिन पाणी मागणी, पुढील वर्षीचा संत तुकाराम बीज सोहळा तसेच तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा आषाढ वारी सोहळ्यालाही पाण्याची मागणी नियोजित असते.
आंद्रा प्रकल्प ते आळंदी हे अंतर पाहता इंद्रायणी नदीमध्ये १०० क्युसेक पाणी विसर्ग आंद्रा धरणामधून यापूर्वीच सुरू करण्यात आला आहे. जाधववाडी लघु पाटबंधारे तलावातून ५० क्युसेक पाणी विसर्ग आजपासून वाढविण्यात येत असून इंद्रायणीमध्ये १५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग संजीवन समाधी सोहळ्याकरिता करण्यात येत आहे.
