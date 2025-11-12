आळंदीत तिसरा दिवसही कोरा
आळंदी, ता. १२ : आळंदी (ता. खेड) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशीही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आजपर्यंत दाखल झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची संख्या शून्य असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी जयराज देशमुख यांनी दिली.
आळंदीमध्ये कार्तिकी यात्रेची लगबग असतानाच निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची रेलचेल होईल, अशी अपेक्षा धरून नगरपरिषदेमध्ये यात्रेसाठीचे नियोजन आणि उमेदवारी नामांकन अर्ज भरण्याचे नियोजन स्वतंत्र केले. उमेदवार नामांकन अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती सोय केली आहे. दरम्यान अद्याप कोणीच आपला उमेदवारी अर्ज भरला नसल्यामुळे आपापल्या प्रभागात कोण उभे राहणार, कोणता पक्ष कोणत्या उमेदवाराला उभे करणार, याबाबत उत्सुकता नागरिकांना लागली आहे. सध्या तरी अनेक ठिकाणी स्वयंघोषित उमेदवारांनी आपापला प्रचार प्रभागांमध्ये सुरू केला आहे. मतदारांच्या घरी जाऊन गाठीभेटी घेणे, मतदारांसोबत छायाचित्र व्हिडिओ आणि रिल्स काढून ते व्हायरल करणे, अशा पद्धतीने इच्छुक उमेदवार सध्या प्रचार करत आहेत. उमेदवारी भरण्यासाठी आणखी पाचच दिवस बाकी आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.