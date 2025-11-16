पोलिसांच्या आप्तेष्टांना थेट प्रवेश
आळंदी, ता. १६ : संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी मंदिरात बंदोबस्तावरील पोलिस एकादशी आणि द्वादशीला आळंदी देवस्थानकडून दिलेल्या विशेष निमंत्रित पासधारकांना पुढच्या द्वाराने या असे सांगत होते. मात्र स्वतःचे पाहुणे थेट महाद्वारातून सोडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
एकादशी आणि द्वादशीला मंदिरामध्ये माउलींच्या संजीवन समाधी दर्शनासाठी गर्दी होत असते. एकीकडे सर्वसामान्य भाविक चार, पाच, सहा तास रांगेमध्ये उभे राहून माउलींचे दर्शन घेत असतो. इंद्रायणी काठी दर्शन बारी असल्यामुळे रात्रीच्या थंडीत कुडकुडत रांगेतूनच दर्शन घ्यायची त्यांची भावना असते. तर दुसरीकडे विशेष निमंत्रित पास धारक म्हणून आळंदी संस्थांकडून काही फोटो पास वितरित केले जातात. फोटो पासधारकांना महाद्वार तसेच हरीहरेंद्र मठ शेजारील जिन्याने प्रवेश दिला जातो. मात्र पोलिसांकडून या ठिकाणी अडवणूक केले जात होती. पास दाखवूनही पोलिस सोडत नव्हते, अरेरावीची भाषा करत होते. मात्र बंदोबस्तावरील पोलिस आपापले नातेवाईक, ओळखीच्या लोकांना मात्र पास नसतानाही सोडत होते. काही आळंदीमध्ये काम करणारे पोलिस अधिकारीही दुसऱ्या पुणे स्टेशनला बदलून गेले तरी नातेवाइकांसह पाच, दहाच्या संख्येने मंदिरात थेट प्रवेश करत होते. पास धारकांना मज्जाव केला इथपर्यंत ठीक आहे परंतु ज्यांच्याकडे पासच नाही अशा लोकांना कसे सोडले अशी विचारणा पोलिसांना केली तर ते निरुत्तर झाले. आळंदी देवस्थाने तोंडावर बोट ठेवून चुप्पी साधली.
शनिवारी (ता. १५) एकादशीला रात्री आळंदीत राहणाऱ्या एका स्थानिक पोलिसांनी पान दरवाजातून ओळखीच्या अनेक लोकांना सोडले. यावेळी तेथील बंदोबस्त करणारे अन्य पोलिसांबरोबर त्याची वादावादी झाली. पोलिसाच्या या प्रकारामुळे बंदोबस्ताच्या पोलिसांनाही उपद्रव झाला. किती लोकांना सोडायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला. या सर्व घटनांचे देवस्थानचे शिपाई, कर्मचारी व्यवस्थापनाकडे सांगत असतात. मात्र व्यवस्थापनाकडून याबाबत कोणतीच उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र आहे.
आळंदी देवस्थान आणि बंदोबस्तावरील पोलिस दोघेही पोलिसांकडून होत असलेल्या वशिल्याच्या देवदर्शनावर मात्र मूक संमती ठेवून असल्याचे चित्र होते.
