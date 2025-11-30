आळंदीत ३० मतदान केंद्रांची व्यवस्था
आळंदी, ता. ३० : आळंदी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपद आणि १० प्रभागातील २१ नगरसेवकांच्या जागांसाठी होत असलेल्या निवडणूकीसाठी आळंदी नगरपरिषद प्रशासन सज्ज झाले आहे. शहराच्या विविध भागात ३० मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. मुख्य गावठाणतील खेड तालुका हद्दीत २० आणि नदी पलीकडे १० मतदान केंद्रे आहेत.
नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून प्रशांत कुऱ्हाडे तर राष्ट्रवादीकडून प्रकाश कुऱ्हाडे आणि दोन अपक्ष असे चौरंगी लढत होत आहे. तर नगरसेवकपदाच्या २१ जागांसाठी एक ते नऊ प्रभागातून प्रत्येकी दोन आणि दहाव्या प्रभागांमध्ये तीन नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. काही ठिकाणी भाजप राष्ट्रवादी काही प्रभागात भाजप शिवसेना अशी लढत होत आहे. वास्तविक राज्य सरकारमध्ये हे तीनही पक्ष महायुतीमध्ये गणले जातात. मात्र आळंदी नगर परिषद मध्ये एकमेकांविरोधात ठाकले आहेत.
एकूण मतदार - २५३३१
स्त्री मतदार ११८२७
पुरुष मतदार १३५०१
अन्य ०३
एकूण मतदान केंद्र संख्या ३०
हवेली आणि खेड
हवेली १०, खेड २०
निवडणूक अनुषंगाने कर्मचारी टीम संख्या. एकूण टीम ३०, राखीव टीम ५
एका टीम मधे. ०६ लोक.
इव्हीएम .......संख्या
कंट्रोल युनिट.......३०
बॅलेट युनिट.......३५
