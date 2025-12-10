‘इंद्रायणी’त मृत माशांचा खच
आळंदी, ता. १० : सांडपाणी, निर्माल्य, देव-देवतांचे फुटलेल्या प्रतिमा, कुजके कपडे अशा नानाविध प्रदूषण करणारे घटक हक्क समजून नदी पात्रात फेकल्याने माशांसारख्या जलचर जिवांचा श्वास गुदमरला आहे. परिणामी, पाण्यात ऑक्सिजनची मात्रा कमी झाल्याने इंद्रायणी नदीत बुधवारी (ता. १०) मृत माशांचा खच दिसून आला. नगर परिषद प्रशासनाने मात्र साधे नदीपात्र स्वच्छ करण्याचे औदार्यही दाखवले नाही.
आळंदीतील नदीपात्रात मध्यरात्रीपासून मृत माशांचा खच गरुड स्तंभ ते जुना पूल परिसरात पाहायला मिळाला. अनेक ठिकाणी पाण्यावर तसेच पात्राच्या कडेला मृत मासे तरंगताना दिसू लागले. नगर प्रदक्षिणेला आलेल्या वारकऱ्यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
नदीकाठी तीर्थक्षेत्र आराखड्यातून सुरू असलेले पुलाचे, घाटाच्या कामातील राडारोडाही नदीतच लोटून देण्याचे काम ठेकेदार करत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून सोईस्कर काणाडोळा केला जात आहे. सरकारकडून निधी येईल आणि नदी संवर्धन केले जाईल. मात्र, तोपर्यंत तरी नागरिकांनी नदीचे पावित्र जपणे गरजेचे आहे.
प्रदूषण करणारे घटक
अनेकदा पुणे, पिंपरी भागातून नियमित ये- जा करणारे कामगार निर्माल्य नदीत फेकतात.
नगरपरिषद सांडपाणी नदीपात्रात.
कपडे, गाड्या धुणे
निर्माल्य, मृताचे कपडे, फुले, हार नदीत फेकणे
दशक्रिया विधीचे निर्माल्य टाकणे
पूल आणि घाटाच्या कामाचा राडारोडा
या उपाययोजना गरजेच्या
नगर परिषद सांडपाणी नदीत सोडणे बंद करणे.
नदी पात्रातील राडारोडा ठेकेदाराकडून काढून घेणे.
निर्माल्य फेकण्यास बंदी
कपडे, गाडी धुणाऱ्यांवर कारवाई
नदी घाटावर सर्व प्रकारच्या विक्रेत्यांना बंदी
नदी पात्राची नगर परिषदेने नियमित स्वच्छता करावी
