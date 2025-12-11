आळंदीतील कचरा डेपोची आग पुन्हा भडकली
आळंदी, ता. ११ : मागील अडीच महिन्यापासून आळंदी नगर परिषद कचरा डेपोला लागलेली आग अद्यापही आटोक्यात आलीच नाही. आता संपूर्ण कचरा भस्मसात होण्याच्या मार्गांवर आहे. मागील दोन दिवसांपासून कचरा डेपोला लागलेली आग पुन्हा भडकली आहे.
नगर परिषदेकडून मात्र थातूर माथूर कारणे दिली असल्याचे चित्र आहे. पेटत्या कचऱ्यापासून निघालेल्या धुराच्या प्रदूषण ने आजूबाजूचे शेतकरी आणि नागरिक मात्र त्रस्त झाले आहेत. आळंदी देवस्थानने नगर परिषदेस पाच एकर जागा कचरा संकलनासाठी दिली आहे. मात्र, कागदोपत्रीच सगळे काही सुरू आहे. मागील अडीच महिन्यापासून कचरा पेटत आहे.
शहरातील सर्व कचरा एका ठिकाणी गोळा केला जातो. लगतच्या ग्रामपंचायतीचा कचराही येथेच येतो. ठेकेदाराकडील कर्मचारी कचरा वेगळा करत मिळालेले प्लॅस्टिक वेगळे करून विकून गब्बर झाले. उर्वरित कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा केवळ देखावा केला जात आहे. मागील अडीच महिन्यात संपूर्ण कचरा हळूहळू जळून भस्मसात झाला आहे. पेटत्या कचऱ्यामुळे धुराचे प्रदूषण वाढले आहे. रात्रंदिवस धुराचे प्रदूषण परिसरात पसरले आहे. शेतकरी तसेच कचरा डेपो परिसरातील नागरिक धुरामुळे त्रस्त झाले.
स्थानिक नागरिक विक्रम गुंड यांनी सांगितले, ‘‘नगर परिषद कर्मचारी रात्री- दुपारी फिरकत नाहीत. अडीच ते तीन महिने कचरा डेपो पेटलेलाच आहे. पूर्ण आग आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न नाही.’’
याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, ‘‘कचरा डेपोमध्ये नगर परिषदेकडून माणूस ठेवला आहे. मात्र, कचरा खालून धूपत आहे. कार्तिकी वारी पूर्वी कचऱ्याची आग आटोक्यात आणली होती. मात्र, मागील ४- ५ दिवसांपासून कचरा पुन्हा धूपत होता. अग्निशमन गाडी, तसेच टँकरने आग आटोक्यात आणणे चालू आहे.’’
