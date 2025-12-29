आळंदीतील ठेवीदार हवालदिल
आळंदी, ता. २९ : आळंदीतील एका नावाजलेल्या पतसंस्थेतील ठेवीदारांचे सोने आणि लाखो रुपयांच्या ठेवी गायब करून पळालेल्या व्यवस्थापकाविरोधात अद्याप कारवाई झालेला नाही. तब्बल एक महिना होत आला तरी ठेवीदारांना कोणी वाली नसल्याचे चित्र आहे. संस्थाचालक ठेवीदारांकडून केवळ पासबुक जमा करून घेत आहेत. ‘खेडला ऑडिट सुरु आहे,’ असे सांगून ठेवीदारांची बोळवण करत आहेत.
आळंदीतील या मोठ्या पतसंस्थेत यापूर्वीही दोन वेळा गैरव्यवहार झाला होता. मात्र, त्यावेळी संबंधितांकडून रक्कम वसूल केली गेली. आता मात्र पतसंस्थेतील जबाबदार व्यक्तीच ठेवी घेऊन पळाला. त्याचे कुटुंबही गायब आहेत. ठेवीच नाही तर गावातील अनेकांकडून लाखो रुपये घेतले आहेत. त्यांनाही व्याजाचे आमिष दाखवून जादा परतावा देतो, असे सांगत होता. काहींची ही रक्कम थोडी फार नसून, पन्नास ते साठ लाखापर्यंत आहेत. आता अनेक ठेवीदार पतसंस्थेत फेऱ्या मारत आहेत. अनेकांच्या घरात यामुळे वादही होत आहेत. पतसंस्थाचालक मात्र गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याची तोंडी हमी देत आहेत. तसेच, पतसंस्थेचे ऑडिट सुरु आहे. मग तुम्हाला पैसे देऊ, असे सांगत आहेत. मात्र, नेमकी माहिती पतसंस्था चालकाकडून ठेवीदारांना बैठक घेऊन, तसेच अन्य मार्गाने दिली जात नाही. त्यामुळे आळंदी आणि परिसरातील ठेवीदार हवालदिल झाले. काही संस्था चालक आमची जमीन विकून तुमच्या ठेवीची रक्कम परत करू असे सांगत आहेत. सद्या अशा अनेक चर्चा ठेवीदाराकडून केल्या जात आहेत.अनेक ठेवीदार हे पथारीवाले, हातगाडीवर व्यावसायिक आहेत. अनेक महिलांचेही ठेवी आहेत. काहींनी सोनेही ठेवले आहे.
याउलट आजमितीला पतसंस्थेचे मध्यवर्ती गावठाणातील कार्यालय बंद आहे. १९ जानेवारीपासून ऑडिट सुरु असल्याची नोटीस कार्यालयाच्या दारावर लावली. त्यावर कुणाचीही सही- शिक्का नाही. पतसंस्थेचे नावही संचालकांनी लिहिले नाही. त्यामुळे अपहाराची खात्री ठेवीदारांना होत आहे. अनेक ठेवीदारांना केवळ वीस हजार रुपये देतो म्हणत पास बुक जमा करून घेतले. मात्र, एक छदामही अद्याप कुणाला दिल्याचे जाहीर केले नाही. दहा ते पन्नास हजार रुपये पासबुकवर जमा असलेल्यांनाही रक्कम मागणी करूनही दिली नाही.
याबाबत आळंदी पोलीस ठाण्यात चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, पतसंस्थेच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत तक्रार आली आहे. याबाबत जाब जबाब घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आणि मंजुरीने गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
