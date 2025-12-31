आळंदी तरुणीस धमकी; तरुणावर गुन्हा
आळंदी, ता. ३१: प्रेमसंबंधातून नाकारल्याने चिडून जात तरुणीला इंस्टाग्राम वरून धमकी देत तिच्यासोबतच छायाचित्र पोस्ट केले आणि धमकी दिल्याप्रकरणी तरुणावर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनिल उद्धव घुले (वय २०, रा. मानमोडी, जिंतूर, जि. परभणी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याबाबत तरुणीने फिर्याद दाखल केली आहे. आळंदी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, तक्रारदार तरुणी आणि गुन्हा दाखल झालेला तरुण आळंदी परिसरात शेजारी राहत असून तक्रारदार तरुणी कॉलेजला जात असताना दोघांमध्ये प्रेम संबंध निर्माण झाले. त्यानंतर लग्न करायचे म्हणून दोघेही घर सोडून मागील महिन्यात संभाजीनगरला गेले. आणि घुले याच्या मित्राच्या घरी भाड्याने राहिले; परंतु घुले याचे लग्नासाठी २१ वय पूर्ण न झाल्याने लग्न केले नाही. तब्बल १२ दिवस एकत्र राहिले. यानंतर घुलेचे वडील संभाजीनगरला आले. हा प्रकार चुकीचा आहे, तुम्ही पुन्हा आमच्यासोबत चला असे घुलेच्या वडिलांनी सांगितले. आणि दोघांनाही आळंदी पोलिस ठाण्यात आणले. त्यानंतर दोघेही एकमेकांपासून दूर झाले. मात्र, शुक्रवारी (ता. २६) तक्रारदार तरुणी घरच्यासोबत धार्मिक कामासाठी चाकणला गेल्यावर तक्रारदार तरुणीच्या भावाला घुले याने इंस्टग्रामवरून तक्रारदार तरुणीचे छायाचित्र आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत ते पोस्ट केले. तसेच धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास आळंदी पोलिस करत आहेत.
