मरकळ येथे अपघातात ३३ अनुयायी जखमी

आळंदी, ता. १ : कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ मानवंदना अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या अनुयायांच्या पिकअप वाहनाचा (क्र. एम.एच. १४ एल.बी. ३०९७) आळंदी- लोणीकंद रस्त्यावर मरकळ येथील रबीन केबल कंपनीच्या समोर सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. त्यात कुरुळी (ता. खेड), पिंपरी चिंचवड आणि नांदेड भागातील सुमारे ३३ अनुयायी जखमी झाले. त्यात कुरुळी येथील दीड वर्षाच्या बालकाचा समावेश आहे. सर्व जखमींवर आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय, पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालय आणि आळंदीतील एका खासगी रुग्णालयात उपचार चालू आहे.
या अपघाताबाबत आळंदी पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी माहिती दिली की, विजय स्तंभाला मानवंदना करण्यासाठी अनेक अनुयायी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जात असतात. कुरुळी येथील सोनवणे वस्तीवर नांदेड येथील एक कुटुंब स्थायिक झालेले आहे. त्यांनी त्यांचे अन्य नातेवाईक एकत्र करून पेरणे फाटा येथे पिकअपने चालले होते.या वाहनात ३० ते ३५ जण होते. गाडीच्या बाजूला आणि मध्यभागी लाकडी फाळके लावले होते आणि त्यावर लोक दाटीवाटीने बसले होती. मरकळ येथे आल्यानंतर चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि पिकअप उलटली. या अपघातामध्ये ३३ जण जखमी झाले. तीन ते चार जणांना फ्रॅक्चर झाले. रावसाहेब गावंडे (वय ३४) गंभीर जखमी आहेत. त्यांना पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.
अपघातस्थळी महिला, तसेच लहान मुलाचा रडण्याचा आवाज मोठ्याने येत असल्याने आजूबाजूच्या नागरिकांनी सहकार्य करत आळंदी पोलिसांना माहिती कळवली, तसेच रुग्णवाहिका बोलावली. तीन ते चार रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून काही खासगी वाहनातून जखमींना आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय आणि एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले. येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जखमी रुग्णांवर तातडीचे इलाज केले. चार ते पाच जणांना फ्रॅक्चर झाले, तर चार जणांना डोक्याला मार लागलेला होता, तर एकाच्या आतड्यांना मार लागला होता. असे दहा जण पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालयामध्ये तातडीने उपचारासाठी नेले होते.
आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. उर्मिला शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड येथील प्रशांत आनंद पवार (वय ११), गोदावरी दिगंबर वाघमारे, रावसाहेब लक्ष्मण गावंडे (३४), शालिनी कांबळे, तर लोहा येथील अनिल नारायण सुंडे, कुरुळी मधील प्रेम प्रमोद कांबळे (वय १३), रत्नदीप गोविंद चावरे, गोविंद चावरे (वय ४०), नंदिनी विश्वनाथ पगारे(वय २९), सुलोचना सोनुले (वय ४४), करुणा प्रभाकर सोनुले (वय ४०), चैतन्य अनिल धुंडे, अनुराधा धुंडे, यवतमाळ येथील वंदना सिद्धार्थ खाडे, पिंपरी चिंचवडमधील प्रभाकर सोनुले (वय ५०), तेलंगणा येथील दिनेश कांबळे(वय १२), प्रतीक पगारे (वय ११), दिलीप कांबळे (वय ४०), यांना आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यामध्ये चैतन्य धोंडे हा कुरळीतील दीड वर्षाचा मुलगा जखमी आहे.
जखमीतील आणखी काही नावे पोलीस खात्याकडून मिळाली. यामध्ये वत्सला वाघमारे (वय ४६), रमाबाई चावरे (वय ३५), पूजा लावंडे (वय ३८), अलका कांबळे, प्रज्ञा सोनुले (वय १७), दिगंबर वाघमारे(वय ५१), सतीश भास्करे (वय ५१), प्रमोद कांबळे(वय ३४), संगीता वाघमारे (वय ३०), मोहन जोंधळे (वय २७), पद्मिनी गायकवाड (वय ४५), कांताबाई वाघमारे (वय ६०), पार्वती पवार (वय ३०), सतीश वाघमारे (वय ३६), त्रिशरण वाघमारे (वय १२) यांचा समावेश आहे.
