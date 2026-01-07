आळंदी नगरपरिषदेत ‘बुकेटेरिया ॲट वेटिंग एरिया’
आळंदी, ता. ७ : नगर परिषदमध्ये कामकाजाच्या निमित्ताने आल्यावर नागरिकांचा प्रतीक्षेचा वेळ सकारात्मक उपयुक्त बनवणे नागरिकांना वाचनाकडे आकर्षित करणे. मोबाइलवरील अनावश्यक स्क्रोलिंगला आरोग्यदायी पर्याय देणे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे यासाठी मोबाइल स्क्रोलऐवजी पुस्तकाची पाने स्क्रोल करावीत” या विचारातून बुकेटेरिया ॲट वेटिंग एरिया (Bouquet-eria at Waiting Area) ही संकल्पना नगर परिषद कार्यालयात राबविण्यात आली आहे.
आळंदी नगर परिषद कार्यालयात आता हळू हळू कार्य पद्धतीत कायापालट होत आहे. कर्मचारी संख्याही आता पूर्वीच्या तुलनेत वाढली आहे. नागरिक विविध कामानिमित्त शासकीय निमशासकीय कार्यालयात येतात. कामकाजाच्या प्रक्रियेमुळे त्यांना काही काळ प्रतीक्षा कक्षामध्ये थांबावे लागते. या कालावधीत बहुतांश नागरिक मोबाइलवर सोशल मीडिया स्क्रोलिंग करत वेळ घालवतात. याऐवजी मोबाइल स्क्रोल ऐवजी पुस्तकाची पाने स्क्रोल करावीत” या विचारातून बुकेटेरिया ॲट वेटिंग एरिया’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. फुलांच्या बुकेऐवजी ज्ञानाचा बुके-म्हणजेच पुस्तकांचा संग्रह, वेटिंग एरियामध्ये उपलब्ध करून देणे, ही या उपक्रमाची मूळ भावना आहे. पहिल्या टप्प्यात ५१ विविध लेखकांची पुस्तके ठेवण्यात आली आहेत.

बुके ऐवजी बुक द्या...
याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर म्हणाले, बुके ऐवजी बुक संकल्पना नागरिकांना दिलासा म्हणून राबविण्यात येत आहे.
परंपरेने स्वागत, सत्कार किंवा शुभेच्छा देताना फुलांचा बुके दिला जातो. मात्र फुलं काही वेळात कोमजतात. त्याऐवजी बुके ऐवजी बुक देऊन
ज्ञान, विचार व प्रेरणा देण्याची ही संकल्पना आहे. पुस्तक ही अशी भेट आहे जी क्षणिक आनंद न देता दीर्घकाळ परिणाम करते, विचार समृद्ध करते आणि वाचनसंस्कृतीला चालना देते. भविष्यात नागरिकांचा प्रतिसाद लोकसहभाग व पुस्तकदानाच्या माध्यमातून या पुस्तकांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे.


उपक्रमाचा उद्देश
•प्रतीक्षेचा वेळ सकारात्मक व उपयुक्त बनवणे
•नागरिकांना वाचनाकडे आकर्षित करणे
•मोबाईलवरील अनावश्यक स्क्रोलिंगला आरोग्यदायी पर्याय देणे
•सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे

पुस्तकांबाबत
•प्रारंभिक टप्प्यात एकूण ५१ पुस्तके
•लघु, सोपी, वाचायला वेळ कमी लागणारी
•प्रेरणादायी, माहितीपर, सामाजिक व सांस्कृतिक आशयाची

