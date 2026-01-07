आळंदी नगरपरिषदेच्या गटनेतेपदी सचिन गिलबिले
आळंदी, ता. ७ : आळंदी नगर परिषदेमध्ये भाजपला बहुमतात असून, आता गटनेतेपदी सचिन गिलबिले यांची एकमताने निवड केली.
याबाबतचे पत्र जिल्हधिकारी कार्यालयामध्ये बुधवारी (ता. ७) सादर केले. यावेळी आळंदी नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि भाजपचे १५ नगरसेवक उपस्थित होते. तत्पूर्वी भाजप नगरसेवकांची बैठक झाली होती. यामध्ये गिलबिले यांची वर्णी गटनेता म्हणून झाली. मागील पंचवार्षिकमध्ये गिलबिले निवडून आले होते. तसेच, उपनगराध्यक्षपदही सांभाळले होते.
आता गटनेता निवडल्याने उपनगराध्यक्ष आणि दोन स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार, याची उत्सुकता आळंदीकरांना लागली आहे.
उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्याबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी नगराध्यक्षसह नगरसेवकांना सोमवारी (ता. २९) दिले. नवनिर्वाचित नगरसेवकांची आता उपनगराध्यक्ष आणि दोन नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्याबाबत गुप्त बैठकांचा जोर सुरू झाल्याचे चित्र आहे. नविन- जुन्यांचा संगम साधून पदांचे वाटप करण्याची जबाबदारी आता नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्यावर आहे. मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्यपदासाठी नियुक्तीबाबत कार्यवाहीचे पत्र सर्वांना पाठवले.
दरम्यान, आमदार महेश लांडगे यांच्या निवासस्थानी आळंदीमधील भाजप नगरसेवकांचा बुधवारी सन्मान करण्यात आला.
