पुणे
आळंदीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
आळंदी, ता. ११ : सराव परीक्षेसाठी जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला रस्त्यामध्ये अडवून एकतर्फी प्रेमातून विनयभंग करणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणावर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोमेश लोखंडे (वय २४, रा. इंद्रायणी नगर, आळंदी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत पीडित सोळा वर्षीय विद्यार्थिनीने तक्रार दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी बारावीच्या सराव परीक्षेसाठी महाविद्यालयामध्ये जात असताना आरोपी सोमेश लोखंडे याने रस्त्यामध्ये अडवून हात पकडला. आणि तू माझ्याशी का बोलत नाहीस. माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. यावेळी पीडित तरुणीस लज्जा उत्पन्न झाली. त्यानंतर लोखंडे याने पिडितेस शिवीगाळ केली. शनिवारी (ता. १०) तुला पाहून घेतो असाही दम दिला. याबाबत आळंदी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.