आळंदीत कोण होणार उपनगराध्यक्ष?
आळंदी, ता. ११ : आळंदी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक पार पडल्यानंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता. १३) नगरपरिषद कार्यालयात ११ वाजता सुरू होत आहे. या सभेमध्ये उपनगराध्यक्ष आणि दोन नामनिर्देशित ( स्वीकृत) सदस्य निवडले जाणार आहेत.
या सर्वसाधारण सभेचा नोटीस सर्व नगरसेवकांना देण्यात आली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे काम पाहतील. नगराध्यक्ष आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक यांची नावे सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर २५ दिवसांत पहिली सर्वसाधारण सभा बोलवायचे अधिकार नगराध्यक्षांचा आहे. त्यानुसार पहिली सर्वसाधारण सभा होणार असून सभेमध्ये उपाध्यक्षपद निवडणूक घेणे आणि नामनिर्देशित सदस्य निवड केले जाणार आहेत. आळंदी नगर परिषदेत एकूण २१ नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष आहे. त्यानुसार दोन नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्य निवडले जाणार आहेत. स्वीकृत सदस्यांसाठी गटनेता पत्र देईल त्याप्रमाणेच अधिकृत सदस्य निवडले जाईल. यामुळे गटनेत्याला महत्त्व प्राप्त झाले असून आळंदी नगर परिषदेत बहुमत असलेल्या भाजपकडे १५ नगरसेवक असल्याने गटनेतापदी सचिन गिलबिले यांची निवड झाली आहे. तर शिवसेनेचे चार आणि राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यामुळे भाजपचे दोन्ही नामनिर्देशित सदस्य निवडले जातील, अशी सध्या चर्चा आहे. दरम्यान, अद्याप दोन जणांनी नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्य बाबत अर्ज नेण्याची माहिती मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.
यंदा तरी बदल होणार का?
नामनिर्देशित ( स्वीकृत ) सदस्यपदासाठी वास्तविक निवृत्त प्राध्यापक, माजी नगराध्यक्ष, डॉक्टर, वकील, राजकीय क्षेत्रात अनुभव असलेल्या अनुभवी लोकांना समाविष्ट करून घ्यावे यासाठी हे पद आहे. मात्र, आळंदी नगर परिषदेमध्ये मागील १५ ते २० वर्षांचा मागोवा घेतला तर या गोष्टींना फाटा देऊन आर्थिक व्यवहार तसेच आपल्या जवळच्या बगलबच्चांना नियुक्त केल्याची दिसून आले आहे. यामुळे आळंदी नगर परिषदेमध्ये यावेळी तरी हा बदल होईल का याकडे आळंदीकरांचे लक्ष लागले आहे.
