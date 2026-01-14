माऊलींच्या संजीवन समाधीचे ६० हजार महिलांनी घेतले दर्शन
आळंदी, ता. १४ : मकर संक्रांतीनिमित्त आज आळंदीमध्ये जवळपास ६० हजारांपेक्षा अधिक महिलांनी माऊलींच्या संजीवन समाधीचे दर्शन घेतले. मंदिर परिसर इंद्रायणी घाटावर विक्रेत्यांच्या गर्दीमुळे जत्रेचे स्वरूप आले होते.
प्रतिवर्षी आळंदीत महिला ओवसा वाहण्यासाठी आळंदीत येत असतात. बुधवारी पहाटे साडेचार ते साडेपाच या वेळेत माऊलींच्या समाधीवर पवमान पूजा आणि तिळाचा अभिषेक झाल्यावर भाविकांचे दर्शन सुरू झाले. महिलासाठी थेट पंखा मंडपात माऊलींच्या चांदीच्या पादुका दर्शनासाठी ठेवल्या होत्या. तर पुरुष भाविकांसाठी वीणा मंडपात माऊलींचा मुखवटा दर्शनासाठी ठेवला होता. महाद्वारातून दर्शनासाठी सोडले जात होते. दर्शन झाल्यानंतर भाविक हनुमान दरवाजातून बाहेर पडत होते. दरम्यान, मकर संक्रांतीनिमित्त ओवसा वाहण्यासाठी दुपारी तीन नंतरचा मुहूर्त असल्यामुळे महिलांची गर्दी दुपारी तीन पर्यंत कमी होती; मात्र तीनपासून गर्दीचा ओघ वाढू लागला. मंदिरात ठिकठिकाणी महिला एकमेकींना सुगरणीचा वसा देत एकमेकींना हळदकुंकू लावून सन्मान करत होत्या. विविध रंगी साड्या परिधान करून आलेल्या महिलांच्या गर्दीमुळे देऊळवाडा विविध रंगांनी फुलून गेला होता. दरम्यान, महिलांच्या दागिन्याची चोरी होऊ नये यासाठी देऊळवाड्यात महिला पोलिस नेमले होते. देवस्थानच्या वतीने ॲड. रोहिणी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलासाठी हळदीकुंकूचा कार्यक्रम करण्यात आला.
एकादशीही असल्याने अधिक गर्दी
एकादशी आणि संक्रांतीचा सण बुधवारी एकाच दिवशी आल्याने आळंदीत भाविकांची विशेष गर्दी होती. पालिका चौक, चावडी चौक ते महाद्वार आणि शनी मंदिरात भाविकांची गर्दी होती. महाद्वार आणि इंद्रायणी तीरावर नगर परिषदेच्या आशीर्वादाने पथारीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे भाविकांना चालणेही कठीण झाले होते. भाविकांच्या गर्दीमुळे रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहने उभी होती. यामुळे दुपारनंतर प्रमुख चौकात वाहनांची गर्दी आणि कोंडी होत होती. तरी आळंदी शहर पोलिसांनी रस्त्याच्या मधोमध बॅरिगेट उभारल्याने विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या वाहनावर आळा बसला होता. वाहतुकीचे नियोजन चांगले केले होते; मात्र बेशिस्त वाहन चालकांमुळे कोंडी होत होती.
