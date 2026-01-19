आळंदी नगरपरिषदेची आढावा बैठक रद्द
आळंदी, ता. १९ : नगरपरिषद कार्यालयातील विविध विभाग, शासकीय योजनांची आढावा घेण्यासाठी सोमवारी (ता. १९) नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी बोलावलेली नियोजित बैठक रद्द करावी लागली. नगरपरिषद कार्यालयातील विभाग प्रमुख, तसेच मुख्याधिकारी यांना जिल्हा परिषद निवडणूक ड्यूटी लागली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष यांच्या परवानगीने नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
आळंदी नगरपरिषद निवडणूक नुकतेच २ डिसेंबरला झाली. नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि २१ नगरसेवक निवडून आले. नगर परिषदेचा कारभार हातात आल्यानंतर नुकतेच उपनगराध्यक्ष आणि दोन स्वीकृत सदस्यांची निवडीची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता. १३) झाली. त्यानंतर नागरी प्रश्न, तसेच विविध प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आणि नगरसेवकांचे विकासकामांबाबतचे प्रस्ताव जाणून घेण्यासाठी नगरसेवक नगरपरिषद कार्यालयातील सर्व विभाग प्रमुख आणि मुख्य अधिकारी यांची एकत्रित बैठक नगराध्यक्ष कुऱ्हाडे यांनी सोमवारी (ता. १९) आयोजित केली होती. मात्र, बैठक होण्याच्या आदल्या दिवशी सर्व नगरसेवकांना ही बैठक रद्द केली असल्याचे सांगण्यात आले, तर सुधारित बैठकीची तारीख कळविण्यात येईल, असा निरोप सर्व नगरसेवकांना धाडण्यात आला.
याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, ‘‘नगरसेवकांची होणारी बैठक केल्याचे कळविले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांकरिता नगरपरिषद कार्यालयातील ७ विभाग प्रमुख, ३ कर्मचारी यांना जिल्हा परिषद हद्दीमध्ये जावे लागत असल्याने विविध विभागांची माहिती नगरसेवकांना देताना अडचण निर्माण झाले असते. तसेच, विविध प्रश्न नगरसेवकांना सोडवता आले नसते. योग्य माहिती लोकप्रतिनिधींना देणे कामे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित असणे आवश्यक असल्यामुळे ही बैठक काही काळासाठी पुढे ढकलली आहे.’’
