रस्त्यावरील उंचवट्यामुळे आळंदीत अपघाताचा धोका
आळंदी, ता. १९ : आळंदी नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक सातमधील घुंडरे गल्लीतील रस्त्यामध्ये असलेला सिमेंटचा उंचवटा अपघातास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे तो काढण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे.
या गल्लीमध्ये रस्त्याच्या मधोमध विजेचा खांब होता. या खांबाला एक टेम्पो धडकल्याने खांब मध्येच वाकला होता. अनेक दिवसांचा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर प्रशासनाने हा खांब कापून काढला आणि त्यावर सिमेंटचा थर दिला. एक समस्या सोडवली मात्र दुसरी समस्या प्रशासनाने निर्माण केले. या सिमेंटचा थर मोठा आहे की तेथे उंचवटा झाल्याने दुचाकी चालक तसेच पायी जाणारे ठेचकाळून पडत असल्याचे चित्र आहे. या गल्लीतील मार्ग रहदारीचा असून या ठिकाणी टेम्पो, ट्रक, रिक्षा, कार मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतात. त्यातच लग्नसराई असल्यावर रस्त्यावर दुचाकी लागलेल्या असतात. आधीच अरुंद रस्ता त्यात असे अडथळे आल्यावर वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे एका बाजूने गाड्या व्यवस्थित जातात तर दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या गाड्या या उंचवट्याला धडकून चारचाकी कारचे ऑईल टॅंक अनेकदा खराब झाले आहेत. तर ज्येष्ठ या उंचवट्याला ठेच लागून पडत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे अपघात टाळण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन हा सिमेंटचा उंचवटा कमी करावा. तसेच काढून घ्यावा जेणेकरून छोटे-मोठे अपघात होणार टळतील.
