आळंदी टेम्पोची दुचाकी स्वरांना धडक एक जखमी
टेम्पोच्या धडकेमध्ये दुचाकीस्वार जखमीआळंदी, ता. १९ : आळंदी नगरपरिषद हद्दीत बुधवारी (ता. १८) सकाळी दहाच्या सुमारास भरधाव टेम्पोची समोरून येणाऱ्या दोन दुचाकीस्वारांना धडक बसली. यामुळे झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार लक्ष्मण नामदेव कुबडे (वय ५५, रा. जगन्नाथ पार्क, पद्मावती रस्ता, आळंदी) यांच्या डाव्या मांडीचे हाडास गंभीर दुखापत झाली आहे.
अपघातप्रकरणी टेम्पोचालक भरत उत्तम शिंदे (वय ३२, रा. कडदे, ता. खेड) यांच्यावर आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अपघाताची घटना आळंदीतील प्रभाग क्रमांक सात, गुंडरे गल्लीमध्ये घडली. याबाबत फिर्याद दुचाकीस्वार कुबडे यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टेम्पोचालक भरत शिंदे चाकण रस्त्यावरून घुंडरे गल्लीमध्ये शहरात प्रवेश करत असताना समोरून येत असलेल्या दोन दुचाकीस्वारांना टेम्पोची (एमएच १४ एमटी ७६३०) धडक दिली. त्यामध्ये दुचाकीस्वार (एमएच २१ एएफ ७९४९) कुबडे यांना गंभीर दुखापत झाली.
